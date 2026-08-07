Quién es el joven que desapareció durante el último temporal y es buscado intensamente en el río Paraná

Durante la maniobra, la fuerza del viento y del río complicó la situación. Falcón perdió estabilidad, fue arrastrado por la corriente y desapareció de la vista de sus acompañantes.

Desapareció un joven en el río Paraná durante un fuerte temporal. (Foto: redes sociales)

El otro hombre logró regresar a un lugar seguro, mientras que las dos mujeres que permanecían en la embarcación fueron rescatadas sin sufrir heridas. Finalmente, la lancha pudo ser llevada hasta la costa.

Intenso operativo de búsqueda en Corrientes

Tras el llamado de emergencia, Prefectura Naval Argentina desplegó un importante operativo de búsqueda en el sector donde desapareció el joven.

Los rastrillajes se realizan principalmente por agua, aunque también participan efectivos policiales que colaboran con el operativo y realizan tareas en la costa para intentar localizar a Fabián Falcón.

Hasta el momento, el joven continúa desaparecido y las autoridades mantienen activa la búsqueda en distintos sectores del río Paraná.

La familia espera noticias

Mientras avanza el operativo, familiares y allegados de Fabián Falcón, oriundo de Resistencia, permanecen a la espera de novedades sobre su paradero.

Las tareas de búsqueda continúan condicionadas por las condiciones climáticas y el caudal del río, factores que dificultan el trabajo de los rescatistas.