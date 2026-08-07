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Quién es el joven que desapareció durante el último temporal y es buscado intensamente en el río Paraná

Fabián Falcón, de 30 años y oriundo de Resistencia, desapareció frente a la ciudad de Corrientes. Había bajado de una lancha para intentar evitar que fuera arrastrada por el viento.

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El dramático episodio ocurrió frente al club Boca Unidos. (Foto: redes sociales)

El dramático episodio ocurrió frente al club Boca Unidos. (Foto: redes sociales)

Un intenso operativo de búsqueda se lleva adelante en el río Paraná para dar con Fabián Falcón, un joven de 30 años oriundo de Resistencia, Chaco, que desapareció este jueves por la tarde durante un fuerte temporal que afectó a la ciudad de Corrientes. Había bajado de una lancha para intentar evitar que fuera arrastrada por el viento.

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El dramático episodio ocurrió frente al club Boca Unidos, en las inmediaciones de la playa Arazaty, cuando una lancha en la que viajaban cuatro personas fue sorprendida por las intensas ráfagas de viento.

De acuerdo con las primeras informaciones, Falcón navegaba junto a otras tres personas, dos mujeres y otro joven, cuando el temporal provocó que la embarcación quedara a la deriva.

Ante esa situación, Fabián Falcón y el otro hombre decidieron lanzarse al agua para intentar sujetar la lancha con una soga y evitar que fuera arrastrada por la corriente.

Durante la maniobra, la fuerza del viento y del río complicó la situación. Falcón perdió estabilidad, fue arrastrado por la corriente y desapareció de la vista de sus acompañantes.

Desapareció un joven en el río Paraná durante un fuerte temporal. (Foto: redes sociales)

Desapareció un joven en el río Paraná durante un fuerte temporal. (Foto: redes sociales)

El otro hombre logró regresar a un lugar seguro, mientras que las dos mujeres que permanecían en la embarcación fueron rescatadas sin sufrir heridas. Finalmente, la lancha pudo ser llevada hasta la costa.

Intenso operativo de búsqueda en Corrientes

Tras el llamado de emergencia, Prefectura Naval Argentina desplegó un importante operativo de búsqueda en el sector donde desapareció el joven.

Los rastrillajes se realizan principalmente por agua, aunque también participan efectivos policiales que colaboran con el operativo y realizan tareas en la costa para intentar localizar a Fabián Falcón.

Hasta el momento, el joven continúa desaparecido y las autoridades mantienen activa la búsqueda en distintos sectores del río Paraná.

La familia espera noticias

Mientras avanza el operativo, familiares y allegados de Fabián Falcón, oriundo de Resistencia, permanecen a la espera de novedades sobre su paradero.

Las tareas de búsqueda continúan condicionadas por las condiciones climáticas y el caudal del río, factores que dificultan el trabajo de los rescatistas.

En pocas palabras

  • Buscan a Fabián Falcón: Joven de 30 años desapareció en el río Paraná durante un temporal frente a Corrientes.
  • Intenso operativo: Prefectura Naval Argentina y Policía realizan rastrillajes por agua y costa sin éxito hasta el momento.
  • Circunstancias: Desapareció al intentar sujetar una lancha que era arrastrada por el viento; tres acompañantes fueron rescatados sanos y salvos."
Resumen generado por Thinkindot AI
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