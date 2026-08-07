El dolor de Alejandra Maglietti por la muerte de Leandro Rud: "Me arrepiento"

La modelo también destacó algunos de los consejos que el empresario les daba a las figuras que representaba y que, según contó, iban más allá de lo estrictamente laboral. “Te ayudaba a ahorrar, a que te quedaras con algo. Cuando pase el tiempo y no seas más modelo, no está bueno que te queden cuatro tapados de piel ”, señaló.

“Estoy shockeada. No me imaginaba que estaba tan grave. La realidad es que no me di cuenta de la gravedad de la situación. Como venía siguiendo el programa, no sabía cuál era el diagnóstico y me arrepiento. Me hubiera gustado llamarlo. Me tomó por sorpresa, no esperaba que se diera todo tan rápido ”, reconoció que desconocía la gravedad del cuadro que atravesaba el empresario y que la conmovió.

Por último, la panelista contó que hacía más de una década que no tenía contacto con Rud, aunque aseguró que conserva un profundo agradecimiento por todo lo que significó en su carrera: “Dejé de tener relación hace más de 10 años. Tengo mucho que agradecerle. La vida te va separando y no tenía razones para odiarnos, pero quizás, cuando tuviste un vínculo comercial, desde el otro lado sienten que no fuiste agradecida”.

De qué murió Leandro Rud

La muerte de Leandro Rud conmocionó al mundo del espectáculo. El reconocido empresario y representante de modelos falleció a los 51 años luego de atravesar una extensa lucha contra un cáncer de glándulas salivales que había hecho metástasis en los huesos.

Rud permanecía internado desde hacía varios días en el Sanatorio Finochietto de la Ciudad de Buenos Aires, donde atravesaba un delicado momento de salud. Su cuadro había comenzado años atrás y, con el paso del tiempo, la enfermedad avanzó hacia distintas partes de su organismo.

Los primeros problemas de salud se remontan a 2014, cuando le detectaron un tumor. La evolución del cuadro lo llevó posteriormente a cerrar su agencia de modelos y, tras varios años sin contar con un diagnóstico preciso, en 2021 pudo conocer con mayor claridad el alcance de la enfermedad.

El cáncer había comprometido diferentes órganos y zonas de su cuerpo, entre ellos los huesos, el hígado y el esófago, mientras que el tumor de origen se encontraba en las glándulas salivales.

En los últimos meses, Rud había compartido parte de su tratamiento con sus seguidores a través de las redes sociales. Nueve semanas antes de su muerte, contó que había comenzado una nueva etapa con quimioterapia y mostró una imagen desde el centro médico.

“Después de seis años de tratamiento, los médicos empezaron con quimio. Momentos duros de la vida; mucha medicación me rompe. Hay que adaptarse a lo que venga ”, había escrito junto a la fotografía.

De esta manera, el empresario atravesó sus últimos meses enfrentando un cuadro oncológico avanzado que, pese a los tratamientos realizados durante años, terminó provocando un fuerte deterioro en su estado de salud.