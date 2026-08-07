Tras la aprobación del Senado, Bullrich admitió que la ley de la propiedad privada "vino un poco endiablada"

En ese marco, mencionó como ejes de la futura agenda parlamentaria la salud mental y la educación, áreas que definió como pendientes en la Argentina. “Tenemos que trabajar sobre salud mental, que es un tema postergado, y sobre la educación”, sostuvo.

Bullrich planteó además que el Gobierno debe complementar la agenda económica con iniciativas de impacto social. “Hay que tomar una agenda que tenga que ver con temas sociales y educativos, para que la gente sienta cómo la beneficia cada medida”, afirmó.

Por último, buscó transmitir tranquilidad respecto de la situación política y aseguró que “no hay preocupación en el Gobierno; hay ocupación”.

Cómo fue la votación en el Senado de la ley de Propiedad Privada

La Cámara de Senadores aprobó este jueves la denominada Ley de Propiedad Privada, impulsada por el oficialismo como una reforma de la Ley de Tierras sancionada en 2011. El proyecto obtuvo mayoría simple y contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO y sectores de la oposición dialoguista.

La iniciativa fue aprobada en general con 37 votos a favor y 33 en contra tras una extensa sesión y luego de que el oficialismo retirara del proyecto el capítulo referido a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros. Ya sobre el final del debate, también decidió eliminar los cambios en el manejo del fuego.

Con la media sanción del Senado, el proyecto quedó en condiciones de continuar su tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno buscará convertirlo en ley.