Tras la aprobación del Senado, Bullrich admitió que la ley de la propiedad privada "vino un poco endiablada"

La senadora Patricia Bullrich se refirió este viernes al debate por la Ley de Tierras y afirmó que la iniciativa “vino un poco endiablada”, aunque sostuvo que el oficialismo mantiene una mirada positiva sobre el trabajo legislativo que se viene.
A partir de la media sanción de la norma, la jefa del bloque de La Libertad Avanza hizo un balance sobre el trabajo legislativo y aseguró que “la agenda parlamentaria que viene tiene un buen pronóstico".
Patricia Bullrich, en la previa del debate que terminó con la media sanción de la ley (Foto: archivo).
La senadora Patricia Bullrich se refirió este viernes al debate por la Ley de Tierras y afirmó que la iniciativa “vino un poco endiablada”, aunque sostuvo que el oficialismo mantiene una mirada positiva sobre el trabajo legislativo que se viene.
En declaraciones a Radio Rivadavia, la legisladora consideró que “la agenda parlamentaria que viene tiene un buen pronóstico” y remarcó que el Gobierno debe concentrarse en los temas que considera prioritarios.
“Desde el Gobierno tenemos que apuntar bien y mirar bien las cosas más importantes y trascendentes”, señaló Bullrich, quien además destacó que la producción legislativa debe responder a objetivos concretos y no limitarse a una acumulación de proyectos.
La senadora también rechazó que dentro del oficialismo exista una lógica de confrontación interna. “No creo que haya vencedores y vencidos”, expresó, y explicó que el objetivo es avanzar hacia “sociedades más simples”.
En ese marco, mencionó como ejes de la futura agenda parlamentaria la salud mental y la educación, áreas que definió como pendientes en la Argentina. “Tenemos que trabajar sobre salud mental, que es un tema postergado, y sobre la educación”, sostuvo.
Bullrich planteó además que el Gobierno debe complementar la agenda económica con iniciativas de impacto social. “Hay que tomar una agenda que tenga que ver con temas sociales y educativos, para que la gente sienta cómo la beneficia cada medida”, afirmó.
Por último, buscó transmitir tranquilidad respecto de la situación política y aseguró que “no hay preocupación en el Gobierno; hay ocupación”.
La Cámara de Senadores aprobó este jueves la denominada Ley de Propiedad Privada, impulsada por el oficialismo como una reforma de la Ley de Tierras sancionada en 2011. El proyecto obtuvo mayoría simple y contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO y sectores de la oposición dialoguista.
La iniciativa fue aprobada en general con 37 votos a favor y 33 en contra tras una extensa sesión y luego de que el oficialismo retirara del proyecto el capítulo referido a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros. Ya sobre el final del debate, también decidió eliminar los cambios en el manejo del fuego.
Con la media sanción del Senado, el proyecto quedó en condiciones de continuar su tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno buscará convertirlo en ley.