Sobre el mismo tema, Laje indicó: "No se pueden tomar medidas sin avisar absolutamente nada porque se genera un marco de incertidumbre enorme. Después (al Gobierno) no te quejes si no vienen inversiones o si la gente decide pasar a dólar cada peso que tiene".

"No piensan las cosas. Si vos imposibilitas que la gente viaje al exterior, no van a llegar otros desde el exterior porque las líneas áreas no hacen un tramo vacío y otro lleno. Así no van a entrar dólares. No se entiende el nivel de improvisación tan enorme. Están destruyendo lo poco que queda en pie en la economía", agregó el periodista en su relato.

Y concluyó: "No se puede gobernar a las patadas. Están locos. Las cosas se tienen que discutir y planificar. Se tienen que tomar medidas, pero esta no es la forma".

Las aerolíneas extranjeras rechazaron la decisión del Banco Central

aeropuerto.jpg La Cámara de aerolíneas rechazó que el Banco Central elimine las cuotas para la compra de pasajes al exterior (Foto: archivo).

Las aerolíneas extranjeras que operan en la Argentina manifestaron su rechazo por la decisión del Gobierno de prohibir la venta en cuotas de pasajes aéreos al exterior desde este viernes.

"Desde la Cámara de Líneas Aéreas en la Argentina -JURCA- queremos manifestar nuestro desconcierto, preocupación y repudio por las medidas informadas por el BCRA (Comunicación “A” 7407) mediante la cual informan que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior", dice el comunicado firmado por el director ejecutivo de la entidad, Felipe Baravalle.

Este jueves, el BCRA prohibió la venta en cuotas para pasajes al exterior y para quienes quieran pagar con tarjeta de crédito les queda como única opción hacer un único pago o bien financiarse con el saldo deudor de la tarjeta.

“Nada de esto fue consultado ni anticipado como posible con nuestra industria", agregó el comunicado de las aerolíneas extranjeras, que recordaron que pocos días atrás habían pedido una reunión con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, para reclamarse que hubiera más frecuencias diarias que el actual ritmo de un avión aterrizando cada media hora.

jurca.png

"Es lamentable que habiendo pasado más de un año de pandemia, dónde la industria ha pedido reuniones y mesas de trabajo con las autoridades, incluso Jefatura de Gabinete, no se escuche a este sector que directa e indirectamente genera miles de puestos de trabajo y sostiene a familias ARGENTINAS (sic) cuyos ingresos provienen del mismo”, agregó la comunicación, donde se señala que "seguimos sin tener vuelos aprobados a partir del próximo 1ro de Enero 2022, por lo que los pasajeros que quisieran venir aún no tienen asegurado su eventual regreso a partir de esta última fecha".