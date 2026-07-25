Activaron una Alerta Sofía por la desaparición de una adolescente de 17 años en Corrientes

Los tatuajes que pueden ayudar a identificarla

Las autoridades informaron que la adolescente posee tres tatuajes característicos:

En una de sus manos tiene la inscripción "Dalil", acompañada por mariposas.

En una de las costillas lleva tatuado el nombre "Mauricio".

También tiene un tatuaje con la inscripción "Bryan".

Estos detalles forman parte de la descripción oficial difundida en el marco de la Alerta Sofía.

Piden aportar cualquier dato sobre su paradero

La Justicia solicitó que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Iara Ayelén Duprat se comunique de inmediato con la línea 134, un servicio gratuito, anónimo y disponible las 24 horas para recibir datos vinculados a la búsqueda.

Las autoridades remarcaron que cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar clave para localizar a la adolescente y avanzar con la investigación.