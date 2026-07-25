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Activaron una Alerta Sofía por la desaparición de una adolescente de 17 años en Corrientes

Buscan intensamente a Iara Ayelén Duprat, vista por última vez en Curuzú Cuatiá. Las autoridades difundieron sus características físicas y pidieron que cualquier información sea comunicada a la línea 134.

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Buscan intensamente a Iara Ayelén Duprat. (Foto. Alerta Sofía)

Buscan intensamente a Iara Ayelén Duprat. (Foto. Alerta Sofía)

La Justicia activó una Alerta Sofía para intensificar la búsqueda de Iara Ayelén Duprat, una adolescente de 17 años que desapareció en la ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes. La joven fue vista por última vez el viernes y, desde entonces, no volvió a tener contacto con su familia ni se conoce su paradero.

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Alerta Sofía: el sistema que busca ganar tiempo en las horas más críticas de una desaparición. (Foto: A24.com)

Ante la preocupación por su desaparición, las autoridades difundieron sus características físicas y solicitaron la colaboración de toda la comunidad para aportar información que permita encontrarla lo antes posible.

De acuerdo con la información oficial, Iara Ayelén Duprat, conocida también como "Kiara", tiene las siguientes características:

  • Contextura robusta.
  • Mide aproximadamente 1,55 metros.
  • Tez blanca.
  • Cabello corto hasta los hombros, de color negro azulado.
  • Ojos verdes.

Además, presenta varios tatuajes que podrían facilitar su identificación.

Los tatuajes que pueden ayudar a identificarla

Las autoridades informaron que la adolescente posee tres tatuajes característicos:

  • En una de sus manos tiene la inscripción "Dalil", acompañada por mariposas.
  • En una de las costillas lleva tatuado el nombre "Mauricio".
  • También tiene un tatuaje con la inscripción "Bryan".

Estos detalles forman parte de la descripción oficial difundida en el marco de la Alerta Sofía.

Piden aportar cualquier dato sobre su paradero

La Justicia solicitó que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Iara Ayelén Duprat se comunique de inmediato con la línea 134, un servicio gratuito, anónimo y disponible las 24 horas para recibir datos vinculados a la búsqueda.

Las autoridades remarcaron que cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar clave para localizar a la adolescente y avanzar con la investigación.

En pocas palabras

  • Desaparición: Se activó Alerta Sofía por Iara Ayelén Duprat, 17, vista por última vez en Curuzú Cuatiá.
  • Búsqueda: Las autoridades difundieron sus características físicas, incluyendo tatuajes distintivos.
  • Colaboración: Se solicita a la comunidad aportar información a la línea 134 para localizar a la adolescente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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