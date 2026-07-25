Intento de robo en la casa de Daniel Scioli: detuvieron a un ex custodio que formó parte de su seguridad durante años

Pese a que intentaron avanzar hacia la vivienda principal, fueron interceptados por el personal de custodia y terminaron huyendo del lugar sin poder concretar el robo.

El ex custodio de Scioli, uno de los detenidos en la causa

Con el avance de la investigación comenzaron a conocerse detalles que permitieron identificar a los presuntos responsables. El principal foco quedó puesto sobre Braian Orona, un exintegrante de la Policía Bonaerense que había formado parte de la custodia de Scioli durante su etapa como gobernador.

Según trascendió, Orona había trabajado durante once años en la seguridad del exgobernador bonaerense, un antecedente que ahora es analizado por la Justicia para determinar si utilizó ese conocimiento para planificar el ingreso a la vivienda.

Para los investigadores, el vínculo previo con Scioli podría explicar cómo la banda logró acceder al predio y conocer detalles del sistema de seguridad. Uno de los elementos que más llamó la atención fue precisamente la activación del mecanismo de apertura del portón principal.

La hipótesis de la pesquisa es que el grupo contaba con información previa sobre la propiedad y que ese dato habría sido clave para llevar adelante el intento de robo.

Los allanamientos y las detenciones

La causa quedó en manos del fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI de Benavídez. En pocas horas se ordenaron allanamientos que permitieron detener a Braian Orona y a otro hombre señalado como partícipe necesario por haber aportado el vehículo utilizado en el hecho.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron las máscaras de payaso, prendas de vestir y otros elementos que coincidirían con los utilizados durante el intento de robo. Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia e imputados por robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, en grado de tentativa.

En tanto, los otros dos integrantes de la banda ya fueron identificados y son intensamente buscados por los investigadores.