El desgarrador llanto de la mamá de Gaspi tras el emotivo homenaje en La Velada del Año

Además, hizo hincapié en la importancia de devolver todo el amor que la comunidad le brindó a la familia en este difícil momento: "Que devuelvan el amor, no a las piñas y patadas, este amor que nos están dando a nosotros como familia".

Tras ese emotivo momento, la organización proyectó en pantalla un video en homenaje al comediante, que volvió a despertar la emoción entre los presentes y los seguidores que acompañaban la transmisión.

Qué dijo el productor que sobrevivió al accidente

La muerte de Gaspi continúa generando conmoción tanto en Argentina como en Brasil. El youtuber falleció tras un trágico accidente aéreo en Río de Janeiro que dejó seis víctimas fatales, y con el paso de los días comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre lo ocurrido.

Uno de los testimonios que más impacto generó fue el de Victor Wao, productor musical y DJ brasileño, quien reveló que estuvo a punto de viajar en el mismo helicóptero que Gaspi, pero una decisión de último momento cambió su destino.

Según contó en sus redes sociales, tenía previsto trasladarse junto al grupo, pero finalmente optó por ir por tierra luego de que su amigo Lucas Frota, una de las víctimas del accidente, le consiguiera un auto debido al miedo que sentía a volar en helicóptero.

Tras enterarse de la tragedia, Wao compartió un desgarrador mensaje en el que expresó: “Era para que yo estuviera junto a ustedes en ese helicóptero y en el último segundo, no fui”. Además, le dedicó unas sentidas palabras a su amigo: “Ahora debo mi vida a ti, hermano”.

Más tarde, el productor volvió a despedir a Frota con una publicación junto a su féretro y escribió: “Fue duro despedirme de ti hoy, hermano. Pero nunca serás olvidado. Prometo que tu sueño seguirá vivo dentro de nosotros y lo honraremos”.