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El desgarrador llanto de la mamá de Gaspi tras el emotivo homenaje en La Velada del Año

Michelle, la mamá de Gaspi, estuvo presente en La Velada del Año, el evento organizado por Ibai Llanos, y no pudo contener la emoción cuando el público comenzó a corear el nombre de su hijo.

25 jul 2026, 20:31
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A poco más de un mes de la trágica muerte de Gaspi en un accidente aéreo, su familia y sus seres queridos recibieron un emotivo homenaje durante La Velada del Año. El reconocido evento recordó al joven con un momento especial que conmovió a todos los presentes y a quienes siguieron la transmisión.

El accidente ocurrió el domingo 14 de junio de 2026 en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, cuando dos helicópteros chocaron en pleno vuelo y dejaron un saldo de seis personas fallecidas. Entre las víctimas se encontraba el youtuber Gaspi, quien viajaba junto al cineasta Lucas Vignale y el cantante Oliver Tree, ambos también fallecidos en el trágico episodio.

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Este 25 de junio, Michelle asistió al evento de boxeo organizado por Ibai Llanos y protagonizó un emotivo momento cuando, ante el coro del público al mencionar el nombre de su hijo, se quebró y rompió en llanto. "Hace unas semanas nos dejó Gaspi, que fue aparte de un amigo personal y gran creador de contenido, una persona maravillosa y con un talento impresionante", dijo el streamer. Acto seguido, la tribuna se levantó al grito de "Gaspi".

En medio de la emoción por ese homenaje, tomó la palabra y compartió un profundo mensaje de agradecimiento hacia todos los presentes. "Qué lindo que estén todos estos jóvenes reunidos y este espectáculo hermoso. Gaspi tenía una bata que te la dejé de regalo y quería dejártela. Dice: 'dan y que no te den', y a mí me parece que, evaluando las cosas, es mejor dar y que, si te dan, te den este cariño. Esta amistad que ustedes dan todos los días. Que se cuiden entre ustedes, que respeten a sus papás y a sus mamás", expresó.

Además, hizo hincapié en la importancia de devolver todo el amor que la comunidad le brindó a la familia en este difícil momento: "Que devuelvan el amor, no a las piñas y patadas, este amor que nos están dando a nosotros como familia".

Tras ese emotivo momento, la organización proyectó en pantalla un video en homenaje al comediante, que volvió a despertar la emoción entre los presentes y los seguidores que acompañaban la transmisión.

Qué dijo el productor que sobrevivió al accidente

La muerte de Gaspi continúa generando conmoción tanto en Argentina como en Brasil. El youtuber falleció tras un trágico accidente aéreo en Río de Janeiro que dejó seis víctimas fatales, y con el paso de los días comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre lo ocurrido.

Uno de los testimonios que más impacto generó fue el de Victor Wao, productor musical y DJ brasileño, quien reveló que estuvo a punto de viajar en el mismo helicóptero que Gaspi, pero una decisión de último momento cambió su destino.

Según contó en sus redes sociales, tenía previsto trasladarse junto al grupo, pero finalmente optó por ir por tierra luego de que su amigo Lucas Frota, una de las víctimas del accidente, le consiguiera un auto debido al miedo que sentía a volar en helicóptero.

Tras enterarse de la tragedia, Wao compartió un desgarrador mensaje en el que expresó: “Era para que yo estuviera junto a ustedes en ese helicóptero y en el último segundo, no fui”. Además, le dedicó unas sentidas palabras a su amigo: “Ahora debo mi vida a ti, hermano”.

Más tarde, el productor volvió a despedir a Frota con una publicación junto a su féretro y escribió: “Fue duro despedirme de ti hoy, hermano. Pero nunca serás olvidado. Prometo que tu sueño seguirá vivo dentro de nosotros y lo honraremos”.

     

 

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