El partido de Escobar homenajeó a Nico González y lo declaró ciudadano ilustre tras el Mundial

El evento reunió a una gran cantidad de personas que se acercaron con camisetas, pelotas y banderas argentinas para expresar su reconocimiento al jugador.

Durante el homenaje, González también recibió una bandera argentina entregada por el Centro de Veteranos de Guerra de Escobar, que incluía la imagen de las Islas Malvinas. La iniciativa formó parte del reconocimiento impulsado por veteranos y representantes de la comunidad local.

De Escobar al fútbol europeo

Nicolás González nació y creció en el barrio Stone de Escobar, donde dio sus primeros pasos en el fútbol. Su formación comenzó en el club Belén y luego continuó en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, institución en la que se consolidó antes de dar el salto al profesionalismo.

Su debut en Primera División llegó en 2018 y, posteriormente, inició su carrera en Europa. Con el paso de los años se convirtió en una pieza habitual de la Selección argentina, donde es conocido por el apodo de "El Caballo".

Durante su paso por Escobar, el futbolista manifestó su deseo de seguir formando parte del seleccionado nacional siempre que continúe siendo convocado.

Atlético de Madrid busca retener al futbolista, mientras que distintos medios europeos también lo vinculan con otros equipos de Italia. (Foto: archivo)

Expectativa por su futuro deportivo

Tras los homenajes, González deberá reincorporarse a la pretemporada de la Juventus, club que posee los derechos de su pase. Sin embargo, su futuro continúa abierto en el mercado de transferencias.

El futbolista manifestó su deseo de seguir formando parte del seleccionado nacional siempre que continúe siendo convocado. (Foto: archivo)

Atlético de Madrid busca retener al futbolista, mientras que distintos medios europeos también lo vinculan con otros equipos de Italia. Entre ellos aparece la Roma, que sigue de cerca la situación del mediocampista de cara a la próxima temporada.