En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Escobar
Homenaje
HOMENAJE EN SU CIUDAD NATAL

El partido de Escobar homenajeó a Nico González y lo declaró ciudadano ilustre tras el Mundial

El futbolista de la selección argentina recibió una distinción del Municipio y el reconocimiento de cientos de vecinos en su ciudad natal. Recorrió las calles de Escobar en una autobomba de bomberos y agradeció el apoyo de la comunidad que lo vio crecer.

Banner Seguinos en google DESK
El futbolista recorrió las calles de Escobar en una autobomba de bomberos y agradeció el apoyo de la comunidad que lo vio crecer. (Foto: A24).

El futbolista recorrió las calles de Escobar en una autobomba de bomberos y agradeció el apoyo de la comunidad que lo vio crecer. (Foto: A24).

Nicolás González fue homenajeado este viernes en Escobar, su ciudad natal, donde recibió la distinción de ciudadano ilustre y el reconocimiento de vecinos, autoridades municipales y excombatientes de Malvinas. El futbolista de la Selección argentina protagonizó una jornada cargada de emoción tras su participación en el Mundial 2026.

Leé también El homenaje de la AFA por los 32 años del último gol de Diego Maradona con la selección argentina: la obra maestra ante Grecia
El homenaje de la AFA por los 32 años del último gol de Diego Maradona con la selección argentina: la obra maestra ante Grecia

El acto contó con la presencia del intendente Ariel Sujarchuk, quien le entregó un diploma honorífico en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su representación de la ciudad en el fútbol internacional.

Cómo fueron los festejos

La celebración comenzó con una recepción en la que el jugador fue ovacionado por una multitud. Durante el encuentro, firmó camisetas, compartió momentos con los presentes y recibió distintos obsequios vinculados a su carrera deportiva.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el recorrido que realizó por el centro de Escobar a bordo de una autobomba de los bomberos voluntarios. Acompañado por una escolta policial, el futbolista saludó a los vecinos desde el techo del vehículo mientras avanzaba hacia la plaza San Martín, donde continuaron las muestras de afecto.

El evento reunió a una gran cantidad de personas que se acercaron con camisetas, pelotas y banderas argentinas para expresar su reconocimiento al jugador.

Durante el homenaje, González también recibió una bandera argentina entregada por el Centro de Veteranos de Guerra de Escobar, que incluía la imagen de las Islas Malvinas. La iniciativa formó parte del reconocimiento impulsado por veteranos y representantes de la comunidad local.

De Escobar al fútbol europeo

Nicolás González nació y creció en el barrio Stone de Escobar, donde dio sus primeros pasos en el fútbol. Su formación comenzó en el club Belén y luego continuó en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, institución en la que se consolidó antes de dar el salto al profesionalismo.

Su debut en Primera División llegó en 2018 y, posteriormente, inició su carrera en Europa. Con el paso de los años se convirtió en una pieza habitual de la Selección argentina, donde es conocido por el apodo de "El Caballo".

Durante su paso por Escobar, el futbolista manifestó su deseo de seguir formando parte del seleccionado nacional siempre que continúe siendo convocado.

Atlético de Madrid busca retener al futbolista, mientras que distintos medios europeos también lo vinculan con otros equipos de Italia. (Foto: archivo)

Atlético de Madrid busca retener al futbolista, mientras que distintos medios europeos también lo vinculan con otros equipos de Italia. (Foto: archivo)

Expectativa por su futuro deportivo

Tras los homenajes, González deberá reincorporarse a la pretemporada de la Juventus, club que posee los derechos de su pase. Sin embargo, su futuro continúa abierto en el mercado de transferencias.

El futbolista manifestó su deseo de seguir formando parte del seleccionado nacional siempre que continúe siendo convocado. (Foto: archivo)

El futbolista manifestó su deseo de seguir formando parte del seleccionado nacional siempre que continúe siendo convocado. (Foto: archivo)

Atlético de Madrid busca retener al futbolista, mientras que distintos medios europeos también lo vinculan con otros equipos de Italia. Entre ellos aparece la Roma, que sigue de cerca la situación del mediocampista de cara a la próxima temporada.

En pocas palabras

  • Nicolás González: El futbolista fue homenajeado en Escobar y declarado ciudadano ilustre.
  • Reconocimiento local: Recibió una distinción municipal y el afecto de cientos de vecinos.
  • Carrera deportiva: El jugador se prepara para la pretemporada de la Juventus y el mercado de pases.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Escobar Homenaje Mundial 2026 Noticias A24
Notas relacionadas
El emotivo homenaje que recibió Messi frente a su casa natal en Rosario
Cómo será el homenaje especial para la Selección argentina en la Copa Sudamericana
El intendente Leo Nardini dio inicio a las vacaciones de invierno en Malvinas

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar