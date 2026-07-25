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Gran Hermano al rojo vivo: dos participantes se besaron y revolucionaron la casa

La llegada de las visitas a Gran Hermano revolucionó la casa y cambió la dinámica entre los participantes. La química no tardó en aparecer y los primeros besos ya se convirtieron en protagonistas.

25 jul 2026, 19:15
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Desde el momento en que las visitas ingresaron a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), quedó en claro que su misión era sacudir la convivencia, aportar una dosis extra de diversión y cambiar la dinámica de la casa en la etapa decisiva del reality.

Una de las que mejor interpretó ese objetivo fue Juliana "Tini" Díaz, quien rápidamente comenzó a generar momentos inesperados. Primero protagonizó un llamativo acercamiento con el español Fabio Agostini, con quien terminó a los besos, y ahora volvió a sorprender a todos al poner la mira en Hanssen. Allí, también hubo un fogoso beso.

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Mientras el resto de los participantes permanecía dentro de la casa, ambosaprovecharon la tranquilidad del patio para compartir un momento a solas. La buena onda entre ellos fue evidente y, entre miradas cómplices y gestos de cariño, terminaron protagonizando una escena que no tardó en convertirse en uno de los momentos más comentados.

Luego de compartir ese momento a solas durante unos segundos, ambos regresaron al living para sumarse nuevamente al grupo y continuar con la convivencia junto al resto de los compañeros.

El beso de Juliana Tini Díaz y Fabio en Gran Hermano

A pocas horas de ingresar a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Fabio Agostini y Juliana "Tini" Díaz sorprendieron a todos al protagonizar un inesperado beso dentro de la casa. El momento ocurrió en el patio, donde ambos compartieron una escena de complicidad que terminó confirmando la química que habían mostrado desde su llegada.

Frente a Daniela Celis y Romina Uhrig, los invitados dejaron de lado la timidez y se animaron a dar un paso más. Tras el beso, Juliana lanzó una frase que generó repercusión: "Doble para vos", mientras sus compañeras celebraban la situación.

El acercamiento tomó por sorpresa a Luana Fernández, quien tenía expectativas de volver a acercarse al modelo español y no imaginaba que la conexión entre Fabio y Juliana avanzaría tan rápido.

     

 

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