Gran Hermano al rojo vivo: dos participantes se besaron y revolucionaron la casa

El beso de Juliana Tini Díaz y Fabio en Gran Hermano

A pocas horas de ingresar a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Fabio Agostini y Juliana "Tini" Díaz sorprendieron a todos al protagonizar un inesperado beso dentro de la casa. El momento ocurrió en el patio, donde ambos compartieron una escena de complicidad que terminó confirmando la química que habían mostrado desde su llegada.

Frente a Daniela Celis y Romina Uhrig, los invitados dejaron de lado la timidez y se animaron a dar un paso más. Tras el beso, Juliana lanzó una frase que generó repercusión: "Doble para vos", mientras sus compañeras celebraban la situación.

El acercamiento tomó por sorpresa a Luana Fernández, quien tenía expectativas de volver a acercarse al modelo español y no imaginaba que la conexión entre Fabio y Juliana avanzaría tan rápido.