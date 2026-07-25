Paso Cristo Redentor: más de 1.500 camiones siguen varados por el temporal y preparan un operativo especial

El protocolo provincial prioriza la asistencia a los transportes de carga internacional, mientras que los camiones con base en Mendoza fueron derivados a las instalaciones de sus empresas para liberar espacio y facilitar la logística.

Cómo será el operativo cuando reabra el Paso Cristo Redentor

Las autoridades advirtieron que la reapertura del corredor no implicará una normalización inmediata del tránsito. Debido a la gran cantidad de vehículos acumulados, se estima que serán necesarios entre cinco y seis días para liberar completamente la circulación.

El operativo estará condicionado por el horario invernal, que habilita el tránsito durante unas 12 horas diarias. En condiciones normales, el paso permite el cruce de entre 500 y 600 camiones por día, aunque el volumen actual obligará a implementar un esquema escalonado.

Para evitar nuevos embotellamientos, el Gobierno mendocino instalará dos grandes zonas de espera o "pulmones" sobre la Ruta Nacional 7.

Los espacios estarán ubicados:

En el acceso a la Refinería de Luján de Cuyo.

En la intersección con la Ruta Provincial 84.

Entre ambos podrán albergar alrededor de 700 camiones, que serán liberados hacia la cordillera en tandas organizadas cada cinco o seis horas.

La nieve dejó varados a más de 1.500 camiones en el Paso Cristo Redentor. (Foto: X / @Sin_Codigo_Tucu)

Qué organismos participan del operativo

El plan de contingencia contará con la participación de distintos organismos provinciales y nacionales, entre ellos:

Policía de Mendoza.

Gendarmería Nacional.

Vialidad Nacional.

Defensa Civil.

Ministerio de Salud de Mendoza.

El objetivo es garantizar servicios esenciales para los transportistas que permanecen varados, incluyendo agua potable, sanitarios, higiene y asistencia médica.

Los desafíos para volver a circular

Desde Vialidad Nacional advirtieron que, incluso cuando se reabra el paso, las condiciones seguirán siendo complejas.

Las intensas nevadas acumularon grandes paredones de nieve a ambos lados de la ruta, reduciendo el ancho disponible para la circulación y complicando las maniobras de los vehículos pesados. Además, la habilitación dependerá de la evolución del clima y del avance de los trabajos de despeje que realizan los equipos viales en la alta montaña.

El Paso Cristo Redentor permanece cerrado desde el 18 de julio, cuando comenzaron las fuertes nevadas que afectan a la cordillera. Mientras continúan las tareas para recuperar la transitabilidad, el operativo de asistencia sigue activo para contener a los miles de transportistas que esperan la reapertura del principal corredor internacional entre Argentina y Chile.