Alberto anunció que adquirirá 10 millones de vacunas rusas: en qué estado está su aprobación en la Argentina

Argentina compraría 10 millones de dosis de la vacuna rusa (Foto: Archivo)

Alberto Fernández anunció que la Argentina adquirirá 10 millones de vacunas Sputnik V, de origen ruso. Según explicó el Presidente, en "diciembre podríamos tener vacunas y podríamos comenzar la vacunación". Sin embargo, varios detalles sobre esta inmunización son desconocidos y aún restaría su aprobación tanto a nivel nacional como internacional.

"Estarían en condiciones de darnos 10 millones de cada una de las dos dosis [que requiere la vacuna], las podemos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más", explicó Fernández en declaraciones radiales.

En ese sentido, el primer mandatario destacó que el acceso a esta vacuna "es muy importante, porque nos permitiría vacunar a los sectores que están en riesgo en Argentina".

De todos modos y pese al anuncio del Presidente, aún se desconocen varios aspectos de esta vacuna, ya que pese al anuncio que había realizado el propio Vladimir Putin, Rusia no brindó mayor información a la comunidad científica internacional sobre los estudios clínicos desarrollados y sus resultados.

Según pudo averiguar A24.com, en la Argentina especialistas ya habían comenzado a analizar la información sobre la Fase 1 y 2, y estaban a la espera de los resultados de la Fase 3, que recién se publicarían en noviembre. Esta habría sido la razón del viaje que realizó una comitiva hacia Moscú.

"Personalmente combiné un viaje a Rusia de la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y Cecilia Nicolini, que es una asesora mía en mi condición de presidente", relató Fernández. Según trascendió, la intención de la travesía, que se desarrolló entre 17 y el 26 de octubre, era poder hacerse de estos resultados.

Aun así, seguimos tratando con distintos investigadores, fabricantes y gobiernos para tener acceso a cualquiera de las vacunas que actualmente se encuentran en fase 3. — Alberto Fernández (@alferdez) November 3, 2020

"Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión (para la adquisición), pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo", dijo Fernández.

Para decirlo de manera sencilla, en Rusia esta vacuna aún se encuentra en ensayo clínico y para conocer completamente su seguridad y efectividad se deben analizar los datos obtenidos tras finalizar esta etapa. Sin embargo, tal y como afirmó el Presidente, el viaje de la funcionaria nacional buscó establecer un "interlocutor con el que pudiéramos hablar" para su compra.

"Nosotros queremos hacerlo a eso (la vacunación) antes de fin de año, cuanto antes mejor. Es gente que está fabricando con toda seriedad y haciendo todas las pruebas pero todavía no hay ninguna que haya sido aprobada". @radioconvos899 — Gines González García (@ginesggarcia) November 2, 2020

De esta manera y al igual que ocurrió con otras inmunizaciones, lo que sucedería es una adquisición anticipada con el objetivo de asegurarse un número de dosis para la población nacional ante un resultado positivo.

Aún restaría la aprobación, al menos a nivel nacional, para su inoculación en los argentinos. Para lo cual, según conoció A24.com, se habrían comenzado a presentar los papeles ante la ANMAT.