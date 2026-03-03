Amor y humor en medio del derrumbe: la historia de la chica que espera un trasplante y conmovió a Novaresio

"Tirame algo. Mirá que este personaje es difícil, con una bigotera", completó la chica, quien luego también se refirió a su condición de propietaria como uno de los requisitos que tiene para ofrecer. "Soy propietaria. Bueno, ahora no sé", concluyó en un tono jocoso.

Parque Patricios: se desplomó el patio de un complejo de viviendas

PATRICIOS

Un operativo se despliega desde las primeras horas de este martes en el barrio porteño de Parque Patricios luego de que se derrumbara parte de la estructura interna de un complejo habitacional ubicado en las inmediaciones de las calles Mafalda y Avenida Suárez.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada, cuando cedió un patio interno que da al subsuelo del predio, donde funciona un estacionamiento con capacidad para 65 vehículos. La situación generó alarma inmediata entre los residentes.

Por prevención, los habitantes de los tres edificios que rodean el patio afectado, unas 300 personas, fueron evacuados mientras trabajaban en el lugar bomberos, personal de Defensa Civil y equipos técnicos para evaluar la estabilidad de la estructura.

El operativo continúa en el complejo de viviendas, mientras los especialistas evalúan los daños y las posibles causas del colapso.

El complejo donde se produjo el derrumbe integra el predio de Estación Buenos Aires. Según datos oficiales del Gobierno porteño, este último desarrollo está compuesto por 56 edificios, más de 2.300 departamentos, 1.049 cocheras y 74 locales comerciales.