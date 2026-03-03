Amor y humor en medio del derrumbe: la historia de la chica que espera un trasplante y conmovió a Novaresio
Más de 300 personas fueron evacuadas este martes luego de que se desplomara el patio de un complejo de viviendas.
Andrea se encuentra entre los más de 300 vecinos que este martes por la mañana debieron abandonar abruptamente su departamento luego de que se desplomara el patio de un complejo de viviendas, en el barrio porteño de Parque Patricios. En la evacuación de urgencia, la mujer de 38 años bajó desde el octavo piso hasta la planta baja por las escaleras con lo que para ella fue indispensable: su perro y un tubo deoxígeno.
"Tengo una cardiopatía congénita", contó Andrea, quien, debido a su comprometido estado de salud, aguarda la posibilidad de ser trasplantada de corazón, pulmones y riñones.
Acompañada de su padre, que aguardaba el momento de ser autorizado para ir a la vivienda de su hija en busca de más dosis de medicación, Andrea explicó que le quedaba poco oxígeno del portátil que llevaba consigo. "Como es un tubito chiquito y estuve muy nerviosa, necesité más de lo habitual", comentó en A24.
Luego de que el conductor Luis Novaresio destacara su amabilidad por la forma en la que se expresaba en medio de la situación dramática que atravesaba, Andrea sorprendió con su declaración: "Soy divina, pero me falta un novio". Consultada por las cualidades que debe tener el candidato, la mujer bromeó: "Que tenga todos los dientes".
"Tirame algo. Mirá que este personaje es difícil, con una bigotera", completó la chica, quien luego también se refirió a su condición de propietaria como uno de los requisitos que tiene para ofrecer. "Soy propietaria. Bueno, ahora no sé", concluyó en un tono jocoso.
Parque Patricios: se desplomó el patio de un complejo de viviendas
Un operativo se despliega desde las primeras horas de este martes en el barrio porteño de Parque Patricios luego de que se derrumbara parte de la estructura interna de un complejo habitacional ubicado en las inmediaciones de las calles Mafalda y Avenida Suárez.
El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada, cuando cedió un patio interno que da al subsuelo del predio, donde funciona un estacionamiento con capacidad para 65 vehículos. La situación generó alarma inmediata entre los residentes.
Por prevención, los habitantes de los tres edificios que rodean el patio afectado, unas 300 personas, fueron evacuados mientras trabajaban en el lugar bomberos, personal de Defensa Civil y equipos técnicos para evaluar la estabilidad de la estructura.
El operativo continúa en el complejo de viviendas, mientras los especialistas evalúan los daños y las posibles causas del colapso.
El complejo donde se produjo el derrumbe integra el predio de Estación Buenos Aires. Según datos oficiales del Gobierno porteño, este último desarrollo está compuesto por 56 edificios, más de 2.300 departamentos, 1.049 cocheras y 74 locales comerciales.