Derrumbe en Parque Patricios: se desplomó el patio de un complejo de viviendas y hay evacuados

Los detalles detrás del derrumbe

El jefe de servicio de Bomberos de la Ciudad, comisario Carlos Schultein, confirmó que el derrumbe fue de grandes dimensiones.

“Se produjo un derrumbe de 30 por 40 metros aproximadamente. Es todo un parquizado que estaba destinado a cochera, el subsuelo destinado a cochera. Al momento no afectó a la estructura del edificio. Lo que se puede ver es el aplastamiento de los vehículos y motocicletas que se encontraban debajo del parquizado”, explicó en diálogo con A24.

Según detalló, el edificio fue evacuado en su totalidad “en forma preventiva” y se cortaron todos los suministros de gas, luz y otros servicios para evitar riesgos mayores. “Estamos realizando la búsqueda con los canes y con el grupo de rescate. Por el momento no hay heridos”, aseguró.

El regreso de los vecinos dependerá de las evaluaciones técnicas: “Cuando personal idóneo, un arquitecto o un ingeniero, evalúe bien la estructura, las columnas y las bases de la cochera”, indicó. Un arquitecto de Defensa Civil ya se encontraba trabajando en el lugar al momento de la entrevista.

Respecto a las causas, el jefe de Bomberos fue cauto: “No sabemos qué lo generó. Eso quedará en las pericias posteriores”. Sin embargo, confirmó que se estaban realizando obras de mantenimiento por filtraciones de agua, aunque evitó vincular esos trabajos con el colapso.