Actualidad
Parque Patricios
derrumbe
Peligro

Derrumbe en Parque Patricios: se desplomó el patio de un complejo de viviendas y hay evacuados

Parte de la estructura cedió durante la madrugada. El desplome afectó un sector que da a un estacionamiento subterráneo para 65 autos. Los bomberos evacuaron a más de 300 vecinos.

Un operativo se desplegó en las primeras horas de este martes en el barrio porteño de Parque Patricios luego de que se derrumbara parte de la estructura interna de un complejo habitacional ubicado en las inmediaciones de las calles Mafalda y Avenida Suárez.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada, cuando cedió un patio interno que da al subsuelo del predio, donde funciona un estacionamiento con capacidad para 65 vehículos. La situación generó alarma inmediata entre los residentes.

Por prevención, los habitantes de los tres edificios que rodean el patio afectado, unas 500 personas distribuidas en cerca de 300 departamentos, fueron evacuados mientras trabajaban en el lugar bomberos, personal de Defensa Civil y equipos técnicos para evaluar la estabilidad de la estructura.

El operativo continúa en el complejo de viviendas, mientras los especialistas evalúan los daños y las posibles causas del colapso.

Los detalles detrás del derrumbe

El jefe de servicio de Bomberos de la Ciudad, comisario Carlos Schultein, confirmó que el derrumbe fue de grandes dimensiones.

“Se produjo un derrumbe de 30 por 40 metros aproximadamente. Es todo un parquizado que estaba destinado a cochera, el subsuelo destinado a cochera. Al momento no afectó a la estructura del edificio. Lo que se puede ver es el aplastamiento de los vehículos y motocicletas que se encontraban debajo del parquizado”, explicó en diálogo con A24.

Según detalló, el edificio fue evacuado en su totalidad “en forma preventiva” y se cortaron todos los suministros de gas, luz y otros servicios para evitar riesgos mayores. “Estamos realizando la búsqueda con los canes y con el grupo de rescate. Por el momento no hay heridos”, aseguró.

El regreso de los vecinos dependerá de las evaluaciones técnicas: “Cuando personal idóneo, un arquitecto o un ingeniero, evalúe bien la estructura, las columnas y las bases de la cochera”, indicó. Un arquitecto de Defensa Civil ya se encontraba trabajando en el lugar al momento de la entrevista.

Respecto a las causas, el jefe de Bomberos fue cauto: “No sabemos qué lo generó. Eso quedará en las pericias posteriores”. Sin embargo, confirmó que se estaban realizando obras de mantenimiento por filtraciones de agua, aunque evitó vincular esos trabajos con el colapso.

Se habló de
Parque Patricios derrumbe Noticias A24
