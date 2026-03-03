El dramático relato de un vecino que presenció el derrumbe en Parque Patricios: "Fue como..."

En diálogo exclusivo con A24, Nicolás, uno de los vecinos del complejo de Parque Patricios donde se derrumbó parte de la estructura interna, relató el instante en que advirtió que el patio interno había colapsado sobre la cochera subterránea.
Vecinos del complejo afectado relataron en exclusiva cómo vivieron el momento del colapso, la evacuación en plena madrugada y la incertidumbre de más de 300 familias que aún no saben cuándo podrán regresar a sus hogares.
"Fue estar como en una zona de guerra": el dramático relato de un vecino tras el derrumbe en Parque Patricios
En diálogo exclusivo con A24, Nicolás, uno de los vecinos del complejo de Parque Patricios donde se derrumbó parte de la estructura interna, relató el instante en que advirtió que el patio interno había colapsado sobre la cochera subterránea.
“Escuché un estruendo y como un viento muy grande. Pensé que se había largado una tormenta. Salgo al balcón y no veía nada. Después empiezo a sentir todas las alarmas de los autos y dije: algo pasó”, contó.
El vecino explicó que recién al asomarse al balcón que da al patio comprendió la magnitud del desastre. “Tardé en caer que estaba todo el jardín caído, hundido. Empecé a despertar a mi familia y a golpear las puertas de los vecinos”, relató sobre los minutos de tensión que se vivieron en la madrugada.
Según estimó, alrededor de 30 autos habrían quedado aplastados bajo la estructura. “El mío seguro, porque está en el medio del patio”, lamentó.
Nicolás aseguró que el complejo arrastra problemas desde hace años y apuntó contra la empresa constructora. “Estamos acá hace cuatro años. Venimos con muchos problemas con la constructora, Constructora Sudamericana. Siempre hubo filtraciones de agua. Nos quejábamos, nos quejábamos, y recién hace tres meses empezaron a hacer algo”, afirmó.
De acuerdo con lo que les informaron de manera preliminar, la losa que sostenía el parquizado no habría soportado el peso de la tierra acumulada. “La parte preliminar de lo que nos dijeron es que la loza no aguantaba la cantidad de tierra que tenía arriba del jardín”, sostuvo.
Ana, otra vecina del complejo afectado, describió con angustia la escena que se vive tras el derrumbe del patio interno que cedió sobre las cocheras. “A las 4.50 de la mañana fue como estar en una zona de guerra: estallidos, vidrios, gritos. No sabías si había explotado algo o si se te venía el edificio encima”, relató en exclusiva con A24.
La mujer contó que más de 300 familias fueron evacuadas y que muchas permanecen en una plaza cercana, con niños y mascotas, sin saber cuándo podrán volver a sus departamentos. “Es muy triste. Ese patio era como el jardín de nuestra casa, donde compartíamos todos. Verlo así, destruido, es devastador”, expresó.
Ana explicó que el sector afectado corresponde al denominado “Sector 2” del complejo y que, hasta el momento, no recibieron información oficial sobre los pasos a seguir. “La gente está desconsolada, llamando a familiares para ver dónde pasar la noche. Estamos perdidos”, afirmó.