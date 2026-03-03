El dramático relato de un vecino que presenció el derrumbe en Parque Patricios: "Fue como..."

Nicolás aseguró que el complejo arrastra problemas desde hace años y apuntó contra la empresa constructora. “Estamos acá hace cuatro años. Venimos con muchos problemas con la constructora, Constructora Sudamericana. Siempre hubo filtraciones de agua. Nos quejábamos, nos quejábamos, y recién hace tres meses empezaron a hacer algo”, afirmó.

De acuerdo con lo que les informaron de manera preliminar, la losa que sostenía el parquizado no habría soportado el peso de la tierra acumulada. “La parte preliminar de lo que nos dijeron es que la loza no aguantaba la cantidad de tierra que tenía arriba del jardín”, sostuvo.

Vecinos evacuados y desesperación

Ana, otra vecina del complejo afectado, describió con angustia la escena que se vive tras el derrumbe del patio interno que cedió sobre las cocheras. “A las 4.50 de la mañana fue como estar en una zona de guerra: estallidos, vidrios, gritos. No sabías si había explotado algo o si se te venía el edificio encima”, relató en exclusiva con A24.

La mujer contó que más de 300 familias fueron evacuadas y que muchas permanecen en una plaza cercana, con niños y mascotas, sin saber cuándo podrán volver a sus departamentos. “Es muy triste. Ese patio era como el jardín de nuestra casa, donde compartíamos todos. Verlo así, destruido, es devastador”, expresó.

Ana explicó que el sector afectado corresponde al denominado “Sector 2” del complejo y que, hasta el momento, no recibieron información oficial sobre los pasos a seguir. “La gente está desconsolada, llamando a familiares para ver dónde pasar la noche. Estamos perdidos”, afirmó.