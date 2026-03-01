Impactante video: así fue el momento en que se derrumbó el escenario en el boliche de la Costanera

Un cámara registró el momento exacto en que se produjo el derrumbe de parte del escenario en el boliche Archi Club, ubicado en la avenida Costanera Rafael Obligado 6551.
La estructura había sido montada horas antes para un show especial. Evacuaron a 700 personas y cinco heridos fueron trasladados a hospitales porteños.
Impactante video: así fue el derrumbe del escenario en el boliche de la Costanera
Las imágenes, grabadas por asistentes al evento, muestran cómo la estructura colapsa de manera repentina mientras se desarrollaba una fiesta electrónica en la madrugada de este domingo.
En la filmación se observa a los presentes intentar alejarse rápidamente del sector afectado, mientras otros ayudan a quienes habían quedado más cerca del escenario que se desplomó. Según el parte oficial, hubo 15 heridos y unas 700 personas debieron ser evacuadas del local.
El episodio ocurrió cerca de las 5 de la mañana, mientras un DJ londinense realizaba su presentación. La estructura cayó en la zona VIP del boliche, un área tipo terraza con vista al río. De acuerdo con lo que trascendió, el escenario no formaba parte de las instalaciones fijas del lugar, sino que había sido montado horas antes para una función especial.
Tras el derrumbe, personal del SAME asistió a las víctimas en el lugar y dispuso el traslado de cinco heridos a los hospitales Pirovano, Rivadavia y Fernández, donde fueron diagnosticados con politraumatismos.
El operativo incluyó la presencia de diez móviles sanitarios, además de efectivos de Bomberos y de la Policía de la Ciudad, que trabajaron en la evacuación y aseguramiento del predio.
La fiesta había comenzado alrededor de la 1 de la madrugada, una hora más tarde de lo previsto, debido a tareas de organización y montaje de las instalaciones.
Las autoridades investigan ahora las condiciones en que se instaló la estructura y si cumplía con las normas de seguridad correspondientes.