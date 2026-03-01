Impactante video: así fue el momento en que se derrumbó el escenario en el boliche de la Costanera

Tras el derrumbe, personal del SAME asistió a las víctimas en el lugar y dispuso el traslado de cinco heridos a los hospitales Pirovano, Rivadavia y Fernández, donde fueron diagnosticados con politraumatismos.

El operativo incluyó la presencia de diez móviles sanitarios, además de efectivos de Bomberos y de la Policía de la Ciudad, que trabajaron en la evacuación y aseguramiento del predio.

La fiesta había comenzado alrededor de la 1 de la madrugada, una hora más tarde de lo previsto, debido a tareas de organización y montaje de las instalaciones.

Las autoridades investigan ahora las condiciones en que se instaló la estructura y si cumplía con las normas de seguridad correspondientes.