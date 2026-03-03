Tremendo derrumbe en Sarandí: así fue el momento en que se desplomó una vivienda

Personal de bomberos y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asegurar la zona y evitar nuevos desprendimientos, mientras que efectivos policiales establecieron un perímetro preventivo para restringir la circulación y facilitar las tareas de remoción y evaluación estructural.

Si bien se aguardaba un parte oficial, las primeras hipótesis apuntan a un posible deterioro estructural del techo, que podría haberse agravado por la falta de mantenimiento y por factores climáticos recientes.

Otro derrumbe: se desplomó el patio de un complejo de viviendas en Parque Patricios

Un operativo se desplegó en las primeras horas de este martes en el barrio porteño de Parque Patricios luego de que se derrumbara parte de la estructura interna de un complejo habitacional ubicado en las inmediaciones de las calles Mafalda y Avenida Suárez.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada, cuando cedió un patio interno que da al subsuelo del predio, donde funciona un estacionamiento con capacidad para 65 vehículos. La situación generó alarma inmediata entre los residentes.

Por prevención, los habitantes de los tres edificios que rodean el patio afectado, unas 500 personas distribuidas en cerca de 300 departamentos, fueron evacuados mientras trabajaban en el lugar bomberos, personal de Defensa Civil y equipos técnicos para evaluar la estabilidad de la estructura.

El operativo continúa en el complejo de viviendas, mientras los especialistas evalúan los daños y las posibles causas del colapso.