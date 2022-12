Ante el fin de semana XL y el aumento de casos de coronavirus, ¿dónde testearse en CABA para viajar?

Las líneas de subte y premetro dispondrán de su servicio mañana, jueves, en el horario de las 7 a 22 horas, en tanto el viernes funcionarán desde las 8, a excepción de las líneas A y D, que continúan con obras.

La línea A funcionará desde las 8.30 hasta las 22 y la D finalizará a las 20.30.

A su vez, el premetro lo hará de 7 a 21 horas el jueves, y de 8 a 21, el viernes.

Las guardias de hospitales, el SAME y las Unidades Febriles de Urgencia junto a los centros de testeos con atención específica funcionarán normalmente.

feriados.webp

Fin de semana XL en CABA: ¿habrá recolección de residuos de manera habitual?

El servicio de recolección de residuos también tendrá su actividad habitual, y estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido hacerlo los días hábiles de 7 a 21. No obstante, no se permitirá estacionar sobre esas vías donde se prohíbe estacionar las 24 horas, mientras que el estacionamiento medido no tendrá vigencia.

También se mantiene la prohibición de estacionar durante todo el día en las rampas, veredas, ochavas, cocheras, paradas de colectivo, calles de convivencia, espacios reservados para personas con discapacidad, espacios reservados para clínicas y hospitales y cajones de carga y descarga.

Además no habrá restricción de ingreso al Centro y Tribunales peatonal.

El gobierno porteño aconsejó consultar el sitio web para mantenerse informado sobre las condiciones de estacionamiento: estacionamiento.gob.ar/

Acarreos en la Ciudad: las grúas ya no se podrán llevar autos que no obstruyan el tránsito.webp Acarreos en la Ciudad: ¿habrá estacionamiento libre este fin de semana largo en CABA? (Foto: NA).

Turismo en el fin de semana largo: el cronograma de los servicios públicos en CABA

Las escuelas y la administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas permanecerán cerradas junto con las sedes comunales y el Registro Civil, donde funcionará de 8 a 12.30 la guardia de defunciones.

Las inhumaciones en los cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio porteño se realizarán en el horario de 7.30 a 14 horas a destino, y el último trámite se recepcionará a las 13.

Las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular también cerrarán sus puertas junto con la Dirección General de Infracciones.

En tanto, los peajes funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 sentido a la provincia, y de 17 a 21, sentido al centro porteño.

A su vez, se recuerda que la Autopista Illia cerrará en ambos sentidos de 6 a 16 el viernes, debido a obras que se realizan.

Si bien el registro de licencias para conducir, de la sede Roca, permanecerá cerrado, la pista de aprendizaje estará abierta y funcionará normalmente, el viernes, lo hará hasta las La Reserva Ecológica Lago Lugano estará abierta de 9 a 18, el Jardín Botánico Carlos Thays, de 9.30 a 19 y el Ecoparque, de 11 a 18.

Mientras tanto, la Reserva Ecológica Costanera Sur abrirá sus puertas de 8 a 19, al tiempo que los parques permanecerán abiertos pero cerrarán en caso de lluvias.

testeo.jpg Ante el aumento de casos de coronavirus en CABA, la lista completa de todas las Unidades Febriles del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para testearse. (Foto: archivo)

Fin de semana XL y aumento de casos de coronavirus: ¿dónde testearse en CABA?

Pediátricos menores de 14 años

Hosp. General de Niños R. Gutierrez (Atención todos los días de 8 a 19 h.) - Sánchez de Bustamante 1470

Hosp. General de Agudos J. M. Ramos Mejia (Atención todos los días de 8 a 19 h.) - Gral. Urquiza 609

Hospital Pedro de Elizalde (Atención todos los días de 8 a 19 h.) - Manuel A. Montes de Oca 40.

Personas mayores de 14 años