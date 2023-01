Así es vivir en Once entre manteros: la historia detrás del video viral de la vecina enfurecida

"En una cuadra hay entre 75 y 80 manteros", advirtió la vecina, quien vive en la calle Perón al 2700, y protagonizó un video en el que, cansada de no poder caminar por la cuadra de su casa, arrojó la mercadería de uno de los manteros de la puerta de su casa.

Embed

Días después, la mujer fue agredida por unas manteras y su hijo de 23 años salió a la vereda, donde fue interceptado y herido. Fue detenido al igual que uno de los vendedores.

"El mantero que le pegó a mi hijo hoy estaba a la vuelta de mi casa de marcha", aseguró Liliana y advirtió: "Las autoridades todavía no se enteraron. Tengo tantas ganas de ponerle una manta a Larreta".

"Desde las 10.30 hasta las 18.30 que se van no se puede caminar. La mugre que queda cuando se van es impresionante. Hacen pipi y lo segundo en la calle. Me mudé en 2018 cuando habían sacado a los manteros. Yo no quiero mudarme, nadie quiere comprar mi casa ahora", describió.

Allanamientos, clausuras y secuestro de mercaderías

Con las fiestas y tras un año de casi 95% de inflación, la presencia de manteros en los barrios de Once y Flores, entre otras zonas de la Ciudad, aumentó por demás.

Agentes de la Policía de la Ciudad clausuraron 19 locales y secuestraron más de 400 bultos de artículos relacionados a la venta ilegal en la vía pública, durante una serie de allanamientos que llevaron a cabo esta mañana, por orden judicial, en la zona comercial en inmediaciones de la estación ferroviaria Once, en el barrio porteño de Balvanera, mientras los denominados “manteros” denunciaron el “robo” de la mercadería por parte de las autoridades y protestaron con un corte de tránsito en la zona.