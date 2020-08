Astudillo Castro: ¿Qué pasó en los últimos 109 días y cómo sigue el caso?

La familia de Facundo Astudillo Castro expresó sus sospechas desde el comienzo de la búsqueda e insisten en que se trató de una desaparición forzada

El sábado por la noche, cuando Facundo Astudillo Castro llevaba ya más de 100 días desaparecido, un pescador halló un cuerpo en un canal al costado de la ruta provincial Nº3, cerca de Villarino. Cristina Castro, madre del joven, aseguró rápidamente de que podía ser su hijo porque encontró una de sus zapatillas a metros del lugar. Además, el hallazgo se dio en medio de la ruta que pensaba recorrer el joven, que iba camino a Bahía Blanca.

Según dejó trascender el propio abogado de Cristina, el cuerpo estaba en estado cadavérico, sin los brazos y desnudo. Se determinó que se traslade el cadáver a Buenos Aires para que el Cuerpo Argentino de Antropología Forense le practique una autopsia para determinar la identidad y cómo murió.

Línea del tiempo

El 30 de abril Facundo, de 23 años, salió de su pueblo Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca para visitar a su ex novia de la que se había separado recientemente. Salió muy temprano a la mañana previa discusión con su madre: ella le advirtió que estaba violando la cuarentena.

Alrededor de las 10 lo paró un control policial. En ese momento la llamaron a Cristina Castro para decirle que su hijo había sido detenido y que le habían labrado un acta. Media hora después la llamó el propio Facundo y le dijo que no lo iba a volver a ver. Desde entonces Cristina nunca pudo volver a hablar con su hijo.

En ese momento, la mujer pensó que el mensaje de Facundo era porque había llegado a Bahía Blanca y pensaba quedarse ahí. Si bien no se preocupó, con el correr de los días sus amigos le advirtieron que no había actividad en las redes de Facundo. Su ex novia también la llamó para preguntarle donde estaba.

El 5 de junio Cristina presentó una denuncia por la desaparición de su hijo. Diez días más tarde se hizo el primer rastrillaje en la comisaría de Mayor Buratovich. De allí eran los policias que detuvieron a Facundo Castro.

El 14 de julio apareció, por medio de un diario de Bahía Blanca, una foto de Facundo detenido en el control policial. Hasta entonces, la policía se manejaba con gran hermetismo. La familia denunció constantemente irregularidades en la causa y manipulación de los hechos.

El 31 de julio, después de otro rastrillaje en la comisaría, apareció un "amuleto" que llevaba siempre Facundo y que le había regalado su abuela.

El 14 de agosto se conoció una foto del DNI de Facundo que estaba en uno de los teléfonos de la policía peritados en el marco de la causa. Eso echó por tierra las acusaciones que aseguraban que el joven iba indocumentado.

Un día después apareció un cuerpo que, se presume, es el de Facundo.