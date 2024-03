ATENCIÓN: ALERTA AMARILLA por tormentas y naranja por calor: qué provincias se verán afectadas

Asimismo, rige alerta para toda la provincia de Chaco, Tucumán y Jujuy, noroeste de Corrientes, este y centro de Formosa, norte, centro y sur de Salta, y este de Catamarca.

Las áreas bajo alerta serán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por ocasional caída de granizo, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

En la zona del litoral, la zona central y la zona norte, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, mientras que en el noroeste y en Cuyo entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

En tanto, el organismo meteorológico emitió alertas naranjas por temperaturas extremas para Bermejo, Matacos, Ramón Lista, Patiño, en la provincia de Formosa; el noroeste de Almirante Brown y de General Güemes, en Chaco; y el departamento de Rivadavia, en Salta.

Las recomendaciones del SMN por alertas meteorológicas

Para los habitantes de estas localidades, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

El nivel naranja implica que el calor puede tener “efecto moderado a alto en la salud” y que las temperaturas pueden “ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”.