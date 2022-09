Baby Etchecopar comparó a Cristina Kirchner con Moisés: "La diferencia es que..."

“Hoy escuché a los periodistas diciendo que no tiren las gomas viejas porque hoy gomas no hay. Tanto hicieron mierda el país los kirchneristas que parece que no termina nunca porque siempre se siguen reinventando. Ya se cagaron a trompadas en las fábricas, después las tomaron”. “Hoy escuché a los periodistas diciendo que no tiren las gomas viejas porque hoy gomas no hay. Tanto hicieron mierda el país los kirchneristas que parece que no termina nunca porque siempre se siguen reinventando. Ya se cagaron a trompadas en las fábricas, después las tomaron”.

"A los sindicalistas habría que sacarle todos los privilegios, quitarles los subsidios, sacarles las cajas. Los chorros no pueden tener caja, la caja es para la gente decente. No puede ser que este Pablo Moyano esté amenazando a la Argentina y cerrando las fábricas".

"Mientras todo esto pasa el país está hecho mierda. Somos la rana en el agua caliente. Tendría que haber una ley que le haga perder el año a los que toman en el colegio".

"Yo les dije que Cristina quería gobernar en el caos, hoy nos está llevando a todos como Moisés, pero con la diferencia que nos estamos ahogando hasta el culo. Esta señora es muy mala, organiza una revolución popular porque cuando le enganchen iba a tirar el colectivo con todos los argentinos encima".

"A medida que se acerca la fecha, Cristina Kirchner saca a todos sus grupos de tareas para romper la Argentina. Larreta que no te tiemble la mano y procesa a los que están en la 9 de Julio y a los padres de los que están tomando colegios".

"No hablemos de Alberto Fernández porque está afinando la guitarra que se compró en Nueva York, en el viaje que se fue con sus 48 amigos".

Mirá el editorial de Baby Etchecopar