Baby Etchecopar en contra del Día del Orgullo LGBTIQ: "Si te gusta, que sea dentro de las cuatro paredes"

"No me gusta el sexo culposo, la gente que hace del sexo un compromiso afectivo. Cuando me imponen el día del orgullo gay, me chupa un huevo. Esto es como la marihuana, si te gusta fumar porro, fumá porro". "No me gusta el sexo culposo, la gente que hace del sexo un compromiso afectivo. Cuando me imponen el día del orgullo gay, me chupa un huevo. Esto es como la marihuana, si te gusta fumar porro, fumá porro".

"A los kirchneristas lo único que les importa es la bragueta. Les importa más la E que cualquier otra cosa". "A los kirchneristas lo único que les importa es la bragueta. Les importa más la E que cualquier otra cosa".

"Ustedes tienen una homosexualidad culposa, el que no siente culpa no anda diciendo por la vida que es gay. Si te gusta te gusta pero dentro de las cuatro paredes. No vayas a quejarte, nadie te discrimina". "Ustedes tienen una homosexualidad culposa, el que no siente culpa no anda diciendo por la vida que es gay. Si te gusta te gusta pero dentro de las cuatro paredes. No vayas a quejarte, nadie te discrimina".

Mirá el editorial completo de Baby Etchecopar