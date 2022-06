Baby Etchecopar cruzó a Axel Kicillof por el lenguaje inclusivo: "Sos una bestia, no sabés ni conjugar los verbos"

"La lengua castellana es muy rica en expresiones idiomáticas, nosotros hablamos castellano. España para nosotros es la cuna de la cultura, que vos seas un rústico no significa que los pibes sean como vos". "La lengua castellana es muy rica en expresiones idiomáticas, nosotros hablamos castellano. España para nosotros es la cuna de la cultura, que vos seas un rústico no significa que los pibes sean como vos".

"Uno tiene que saber hablar con todos. Si vos mañana tenes que hablar a la ONU y decís todas las boludeces que decís, te van a decir que sos una bestia".

"Decirle a los pibes que cada uno hable como quiera es porque vos no sabés conjugar los verbos. No justifiques que sos una bestia humana".

"Por más que sean incultos, no vas a volver a ganar vos. No traten de hacer a la masa ignorante para seguir gobernando. Hasta el más humilde te sacó la ficha".

