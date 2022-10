Baby Etchecopar pidió "enjuiciar y condenar" a Elizabeth Gómez Alcorta

"Tolosa Paz es lo único que le quedaba a Alberto para poner. Alberto no existe. Habla y no le importa a nadie. Lo que dice la vocera, no le creen nada porque es mentira".

"Ayelén Mazzina es un canje de figuritas con Rodríguez Saá".

"El país está con piloto automático. Mientras, el mundo está a punto de entrar en una guerra nuclear. Tienen preparado todo".

"Los piqueteros ya son dueños de la calle. Pérsico recibe fortuna en planes. Mandan a una mujer a encabezar un ministerio de nadies. Un Ministerio de la Mujer que no sirve para nada, a Elizabeth Gómez Alcorta hay que enjuiciarla y condenarla"

