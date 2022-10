“Después tenés cuatro pendejos boludos despeinados explicando los derechos de mear fuera del mingitorio y el paro, por otro lado, los narcos de Chicago en Rosario que pasan ametrallando las 24 horas”. “Después tenés cuatro pendejos boludos despeinados explicando los derechos de mear fuera del mingitorio y el paro, por otro lado, los narcos de Chicago en Rosario que pasan ametrallando las 24 horas”.

“Mientras tanto tenés un Presidente que habla de ‘las bondades de vivir en Argentina’, entonces lo mandan a chamuyar a Francia, después lo mandan a suiza, lo tiene de acá para allá viajando para que no haga papelones en el país”. “Mientras tanto tenés un Presidente que habla de ‘las bondades de vivir en Argentina’, entonces lo mandan a chamuyar a Francia, después lo mandan a suiza, lo tiene de acá para allá viajando para que no haga papelones en el país”.

“Hoy me preguntaba si tiene sentido en este país de gente hambreada, preocuparse, y la voy a defender porque se me cantan los huevos, porque Caro Losada tiene a la hermana laburando con ella”. “Hoy me preguntaba si tiene sentido en este país de gente hambreada, preocuparse, y la voy a defender porque se me cantan los huevos, porque Caro Losada tiene a la hermana laburando con ella”.

“¿Querés que te cuente de los que están en el Pami?, ¿en las intendencias de Moreno o Quilmes?, ¿querés que te cuente de todos los familiares de Kirchner laburando en el sur? La cantidad de chongos que pagamos con nuestros impuestos, la cantidad de dealers que pagamos con la plata nuestra”. “¿Querés que te cuente de los que están en el Pami?, ¿en las intendencias de Moreno o Quilmes?, ¿querés que te cuente de todos los familiares de Kirchner laburando en el sur? La cantidad de chongos que pagamos con nuestros impuestos, la cantidad de dealers que pagamos con la plata nuestra”.

"El operativo de Jonas Hualas cuesta diez mil hermanas de Losada. Si están tan limpios para putear a Caro, ¿por qué no nos dan la lista de asesores?, ¿por qué no dicen la verdad sinvergüenzas?". "El operativo de Jonas Hualas cuesta diez mil hermanas de Losada. Si están tan limpios para putear a Caro, ¿por qué no nos dan la lista de asesores?, ¿por qué no dicen la verdad sinvergüenzas?".

"Hagamos una auditoria en el PAMI, hagamos una auditoria en cualquier lado que estén metidos. ¿Cuántos polvos estamos pagando con la guita de jubilados?. Mientras corremos detrás de Joanas Hualas y los chiques, se rasgan la vestiduras hablando del tema Caro Losada y el mismo que habla tiene cuatro machos o cuatro minas que está bancando con la guita del Estado". "Hagamos una auditoria en el PAMI, hagamos una auditoria en cualquier lado que estén metidos. ¿Cuántos polvos estamos pagando con la guita de jubilados?. Mientras corremos detrás de Joanas Hualas y los chiques, se rasgan la vestiduras hablando del tema Caro Losada y el mismo que habla tiene cuatro machos o cuatro minas que está bancando con la guita del Estado".

