Baby Etchecopar pidió que en 2023 haya "ficha limpia" para que no se puedan presentar quienes tengan causas

"Tiene que haber una revolución moral. Tiene que existir ficha limpia para la próxima elección, que quienes tengan una causa no se puedan presentar en las elecciones".

"No podemos aceptar nunca más que entre a la política un tipo que está procesado por corrupción. Tiene que haber requisitos para ser político".

"No puede ser que lo peor de la Argentina esté en el Congreso y nosotros los sigamos avalando en el voto. No puede ser que no haya Boleta Única. En la lista sábana entran todos."

"Creo que hay que avispar a la gente de esto. Nos están haciendo olvidar de la ficha limpia y la boleta única. Se acercan las elecciones y hay que buscar que el 2023 sean jornadas ejemplificadoras".

El editorial completo de Baby Etchecopar