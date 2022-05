Baby Etchecopar: "Con los billetes nuevos Alberto está haciendo un panfleto con nuevas caras"

"Usted le puede poner la cara de San Martín, Belgrano, quien sea. Pero si no tiene respaldo, no sirve. Hoy Alberto presentó un nuevo billete para impulsar, pero son panfletos". "Usted le puede poner la cara de San Martín, Belgrano, quien sea. Pero si no tiene respaldo, no sirve. Hoy Alberto presentó un nuevo billete para impulsar, pero son panfletos".

"Cuando a un país lo han saqueado, por más que le pongas la cara de Eva Perón, esos billetes no valen nada. No hay solvencia".

"Un peso es un cheque que te da el Estado para poder transar con el Estado. Estamos teniendo billetes sin fondo, que es lo mismo que un cheque sin depósito. Le pueden poner el personaje que quiere Alberto para distraer".

"Lo único que vale es el dólar, que nadie se anima a usarlo, pero que siempre conserva su valor".

"Hicieron un acting mientras por una puerta chica se iba Feletti".

El editorial completo de Baby Etchecopar