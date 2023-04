Baby Etchecopar a Sergio Berni: "A vos te pegaron los colectiveros y te cuidaron tres policías. No hay excusa"

"Berni dijo que podría haber sido Báez Sosa: no, Báez Sosa no tenía ni custodios, ni plata. Fue un pobre pibe que lo mataron por negrito. A vos te pegaron los colectiveros y te cuidaron tres policías. No hay excusa" "Berni dijo que podría haber sido Báez Sosa: no, Báez Sosa no tenía ni custodios, ni plata. Fue un pobre pibe que lo mataron por negrito. A vos te pegaron los colectiveros y te cuidaron tres policías. No hay excusa"

"Los padres que tuvimos hijos con bulimia o anorexia no soportamos que nos digan que es la culpa de la madre. Aunque sea la peor presidente de la Argentina. Te voy a explicar: a mi hija le sobró madre. Adriana con los hijos era una gallina con los pollitos. Imaginate qué mal puede escuchar un padre que mi hija estaba así por una falta de madre"

"Del lado periodístico: lo que hicieron fue una mierda. Del lado del Gobierno: no pueden decir nada porque ahora el boomerang va a volver. No les va a alcanzar los 200 institutos del odio"

"Tenemos el Gobierno que nos merecemos: qué hace Berni en el Gobierno, lo mismo que un panelista de televisión. Como no saben ni donde están, diagnostican por televisión".

"La culpa es de un Estado y una sociedad de mierda. La culpa es de los reales machirulos que dicen 'vi una pendeja divina flaquita'"

El editorial de Baby Etchecopar