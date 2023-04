Baby Etchecopar cruzó a Axel Kicillof: "Las campañas políticas no se hacen con muertos"

"Le digo a Kicillof que va a igualar las pelotudeces del presidente, que las campañas políticas no se hacen con muertos. No se hace con la mujer violada y robada en una casa" "Le digo a Kicillof que va a igualar las pelotudeces del presidente, que las campañas políticas no se hacen con muertos. No se hace con la mujer violada y robada en una casa"

"Las políticas que implementaron estos garantistas nos acostumbraron a convivir con la muerte"

"Estos andan en las motos robadas que nadie para porque no los para nadie. Dicen tenemos que implementar, ¿qué vas a implementar? Si no sabés cuántos policías hay"

"No sabés lo que es un sicario y a la gente le mentís. La ignorancia cruel que tienen le siguen mintiendo al pueblo. Era un calibre alto. Ignorante. Te cagás en el colectivero, en la familia".

El editorial de Baby Etchecopar