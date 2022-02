Bajan los casos de coronavirus: ¿qué puede pasar en los próximos meses con la pandemia?

"Estamos por debajo del 40% de los números vistos durante el pico de hace dos a tres semanas. Es un descenso muy rápido, que se ve en nuestro país, pero también en el mundo y tiene su explicación en Ómicron", precisó a A24.com Santiago Olszevicki, bioquímico (UBA) y analista de datos en 7puentes, consultora de big data.

casos coronavirus.jpg Los casos de coronavirus en la Argentina bajan rápidamente en el país, coinciden los expertos. (Foto: Télam)

Por su parte, Gabriela Piovano, reconocida infectóloga del Hospital Muñíz, dio su visión a este medio sobre el escenario que observa puertas adentro del sistema de salud: "En este momento, cuando da la sensación que este tercer brote empezó a mermar, es decir que empezaron a haber menos casos con respecto al día anterior, y más allá de que seguimos con una alta positividad (este lunes fue del 40%), podemos ver en nuestra cotidianidad que los contagios están bajando de forma muy importante, es cuestión de recordar como hace dos semanas no parábamos de enterarnos de conocidos positivos o contactos estrechos".

¿Qué quiere decir esto? "Si bien siguen apareciendo personas con COVID-19, ya no es con el número que se venía dando y esto refleja que una vez que el 75% haya estado en contacto con el virus, se haya infectado lo sepa o no, gravemente o no, el 25% restante que se vaya infectando cada día va a ser menos, por fuerza", vaticinó la especialista.

Sin embargo, Piovano hizo una salvedad: "Los casos seguirán bajando, a menos que surja una subvariante nueva o una variante que nazca a partir de la circulación comunitaria que tiene el SARS-CoV-2 que escape a la inmunidad propia que nos da a esta altura por lo menos 1, 2 o 3 dosis de vacuna y además 1 o 2 eventos de infecciones y suban abruptamente nuevamente los contagios".

¿Qué podemos esperar para los próximos meses?

En línea con sus colegas y en diálogo con este medio, Jorge Aliaga, prestigioso físico e investigador del CONICET, anticipó: "Al menos hasta después de carnaval los casos seguirán bajando - eso sucedió el año pasado sin vacunas, sin Delta y sin Ómicron- y esto tiene una explicación: después de esa fecha la gente vuelve masivamente a trabajar y a su vez empiezan las clases, todo eso hace que hayan más posibilidades de contagios".

Ahora bien, de acuerdo al experto, el desenlace dependerá mucho de la aparición de posibles reinfecciones seguidas con Ómicron; de si vuelven a aparecer casos con Delta que quedaron latentes y si surgen nuevas variantes.

En este punto, Olszevicki puntualizó: "Estamos en el momento de mayor incertidumbre con lo que viene, pero también de mayor esperanza; ya que ningún país del mundo está transitando una fase diferente que la que atraviesa la Argentina. Nos enfrentamos a lo desconocido, pero con casi un 90% de la población vacunada y a pesar de que no se puede predecir seriamente lo que va a pasar, tenemos que estar tranquilos con lo que quedó esta súper ola de Ómicron que fue un saldo de muertes y casos graves mucho menor a lo que vivimos y temimos".

coronavirus omicron.jpg Coronavirus: la tasa de positivdad de los hisopados para COVID-19 en la Argentina ronda el 40%. (Foto: Pixabay)

¿Qué factores explican el rápido descenso de los casos de coronavirus?

Para comprender los motivos detrás del descenso de casos de coronavirus, Aliaga analizó: "La baja es bastante más rápida que en otras oportunidades en donde teníamos mesetas. No se está viendo ya que lo que ocurría en la primera y segunda ola cuando los casos empezaban a bajar, se relajaban medidas, lo que hacía que los casos subieran nuevamente y se compensaba el balance, se fue jugando con eso y por ello los casos no bajaban nunca".

Pero esa metodología no es la natural, alertó el físico, sino más bien lo que está sucediendo en la Argentina en las últimas semanas. El país tuvo un aluvión de positivos juntos, y en un momento determinado por medidas tomadas o porque el virus no encuentra más personas susceptibles a infectar, los casos empiezan a bajar.

"Los jóvenes ayudaron a que el virus circule rápidamente, haciendo que se acabe la cantidad de gente que se puede contagiar y además el pico se dio cuando sucedieron las Fiestas de fin de año, con lo cual luego vinieron las vacaciones. Todos estos factores ayudaron a que estemos ante una baja considerable", esbozó.