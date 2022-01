Alemania: el pico de contagios por Ómicron renueva el debate sobre la vacunación obligatoria

contagios diarios.jpg Alemania tuvo 200.000 contagios en 24 horas (Foto: OWID)

Es por eso que ahora estudian cambiar la estrategia. Adaptarla a la famosa frase de Macron de ("emmerder les non vaccines") para complicar sus desplazamientos si no optan por vacunarse. Desde no poder ir a restaurantes o espectáculos, de manera inicial.

Pero el tema de fondo es ver si el Bundestag, el parlamento alemán se decide a votar una ley que haga obligatoria la vacunación.

vacunacion enero 2022.jpg

Los no vacunados

En Alemania hay aún hoy 14 millones de personas sin haber recibido ninguna dosis. No todos son antivacunas, pero es uno de los países más afectados por estos movimientos. Es por eso que en el traspaso de Ángela Merkel a Olaf Scholz, su sucesor de la socialdemocracia, quedó planteado el tema de la obligatoriedad de la vacuna. Austria lo decidió para el mes de febrero y los germanos planeaban hacer lo mismo.

la era merkel.jpg Ángela Merkel, cuando dejaba el poder propuso la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus (Foto: AP)

Esto hace que a más de un año de la existencia de las vacunas, Alemania apenas supera la media de la Unión Europea (70,9%). Tiene el 73% de la población con el esquema completo. Tres puntos menos que Francia, 9% menos que España y 17% menos que Portugal.

La noticias que se renuevan a diario, records de contagios por la variante Ómicron, tornan ineludible el tema de que hacer con aquellos que no quieren vacunarse.

Esto hace que hasta los líderes del partido liberal, reacios a medidas compulsivas estén revisando sus posturas. Christian Lindner, está convencido de apoyar al gobierno si se opta por la vacuna obligatoria. Europa comienza a relajar controles porque creen como la OMS, que la variante Ómicron puede ser la última batalla contra la pandemia, solo si la vacunación completa es una realidad.

Alemania no quiere quedar postergada.