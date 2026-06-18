Carola Reyna con Novaresio: "Que un hijo se vaya es un cachetazo"

La actriz también destacó que detrás de situaciones aparentemente simples se esconden emociones profundas vinculadas al vínculo familiar y a la convivencia.

Entre la nostalgia y la aceptación

A lo largo de la entrevista, Reyna dejó en claro que la distancia genera momentos de tristeza, aunque remarcó que intenta vivir la situación con naturalidad. "Yo también hago la mía y a veces lo extraño un montón", admitió.

Sin embargo, aclaró que procura poner en perspectiva esos sentimientos. "Tengo muy claro que no es un drama ni es una tragedia. La gente dice 'qué horror'. No, no, no. No te morís, no es un horror, horror es otra cosa", sostuvo.

Las contradicciones de una madre

En otro tramo de la charla, la actriz explicó que la experiencia está atravesada por emociones contrapuestas. Por un lado aparece la nostalgia por la ausencia y, por otro, la tranquilidad de saber que su hijo está desarrollando el proyecto de vida que eligió.

"También es verdad que está haciendo lo que quiere, que está cumpliendo con su vida, con un laburo que le encanta", señaló.

Sobre el final, resumió el complejo equilibrio emocional que atraviesa esta etapa familiar. "Está mezclado todo el tiempo. También hay contradicción todo el tiempo".