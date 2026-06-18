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Carola Reyna con Novaresio: "Que un hijo se vaya es un cachetazo"

La actriz se refirió a las emociones que le genera tener a su hijo viviendo en el exterior. Además, reflexionó sobre el desapego, la maternidad y las contradicciones que atraviesan a muchas familias.

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Carola Reyna con Novaresio: Que un hijo se vaya es un cachetazo (Foto: captura de pantalla)

Carola Reyna con Novaresio: "Que un hijo se vaya es un cachetazo" (Foto: captura de pantalla)

La actriz Carola Reyna dejó varias definiciones sobre uno de los aspectos más sensibles de su vida personal, la experiencia de tener a su hijo viviendo fuera del país y las contradicciones que atraviesan las madres.

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En un adelanto de su participación en el programa Luis Novaresio Entrevista, que se estrenará este jueves a la medianoche, la actriz describió las emociones encontradas que le provoca la distancia y reconoció que la partida de un hijo implica enfrentar cambios profundos en la vida cotidiana.

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El impacto de la distancia

Consultada por Novaresio sobre qué siente al tener a su hijo viviendo lejos, Reyna respondió con sinceridad: "De todo. Que un hijo se vaya, en un momento es un cachetazo".

Luego profundizó sobre los sentimientos que aparecen frente a esa nueva realidad. "Dejar de compartir un cotidiano que aunque no sea un cotidiano, una realidad, un país, un momento del día, un hoy llueve para todos", reflexionó.

La actriz también destacó que detrás de situaciones aparentemente simples se esconden emociones profundas vinculadas al vínculo familiar y a la convivencia.

Entre la nostalgia y la aceptación

A lo largo de la entrevista, Reyna dejó en claro que la distancia genera momentos de tristeza, aunque remarcó que intenta vivir la situación con naturalidad. "Yo también hago la mía y a veces lo extraño un montón", admitió.

Sin embargo, aclaró que procura poner en perspectiva esos sentimientos. "Tengo muy claro que no es un drama ni es una tragedia. La gente dice 'qué horror'. No, no, no. No te morís, no es un horror, horror es otra cosa", sostuvo.

Las contradicciones de una madre

En otro tramo de la charla, la actriz explicó que la experiencia está atravesada por emociones contrapuestas. Por un lado aparece la nostalgia por la ausencia y, por otro, la tranquilidad de saber que su hijo está desarrollando el proyecto de vida que eligió.

"También es verdad que está haciendo lo que quiere, que está cumpliendo con su vida, con un laburo que le encanta", señaló.

Sobre el final, resumió el complejo equilibrio emocional que atraviesa esta etapa familiar. "Está mezclado todo el tiempo. También hay contradicción todo el tiempo".

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