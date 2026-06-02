En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Luis Novaresio
Noticias A24
EXCLUSIVO A24

Mónica Katz con Novaresio: "Se suele demonizar a la leche"

La especialista en nutrición habló sobre obesidad, desmontó mitos sobre los lácteos y explicó cuáles son los indicadores más importantes para detectar riesgos en la salud.

Banner Seguinos en google DESK
Hay una novedad de que los lácteos son peligrosos. Y si hay algo que no tiene evidencia de peligro es un lácteo

"Hay una novedad de que los lácteos son peligrosos. Y si hay algo que no tiene evidencia de peligro es un lácteo", sostuvo la especialista. (Foto: captura de pantalla)

Mónica Katz, médica especialista en nutrición, puso el foco en un concepto que gana cada vez más relevancia dentro de la medicina alimentaria: el "ruido alimentario", una preocupación constante por la comida que puede afectar tanto a personas con obesidad como a quienes no presentan exceso de peso.

Leé también Daniel Hadad con Novaresio: "Los autócratas primero atacan a la prensa"
Dniel Hadad participó del programa Luis Novaresio Entrevista. (Foto: captura).

Durante su participación en el programa Luis Novaresio Entrevista, que se estrenará este martes a la medianoche, la creadora del método No Dieta abordará algunos de los principales debates actuales sobre nutrición, obesidad y hábitos alimentarios.

Embed

"Se llama ruido alimentario la obsesión con la comida que acompaña a muchas personas con obesidad y otras que no tienen sobrepeso pero que tienen cabeza de obesidad", explicó. Además, aseguró que esa situación puede mejorar rápidamente cuando las personas logran incorporar una alimentación más flexible y satisfactoria.

Desconfianza en productos lácteos

Durante la entrevista, Katz también cuestionará algunas tendencias que, según advirtió, promueven restricciones alimentarias sin sustento científico. En particular, se refirió a la creciente desconfianza hacia los productos lácteos.

"Hay una novedad de que los lácteos son peligrosos. Y si hay algo que no tiene evidencia de peligro es un lácteo", sostuvo. En la misma línea, remarcó que muchos de estos alimentos contienen fermentos beneficiosos para la salud y rechazó lo que definió como "olas de lactofobia".

La especialista también se refirió a otros alimentos frecuentemente cuestionados, como la sal, y alertó sobre los riesgos de llevar las restricciones a extremos. Según señaló, tanto el exceso como la reducción excesiva del consumo pueden generar consecuencias negativas para la salud.

Obesidad y pérdida de músculo

Otro de los temas abordados en la charla fue la obesidad y la importancia de contar con indicadores concretos para evaluar el riesgo cardiometabólico. Katz explicó que, además del índice de masa corporal, resulta clave medir la circunferencia de la cintura y relacionarla con la altura para detectar la acumulación de grasa abdominal.

Por último, la médica hizo referencia a la pérdida progresiva de masa muscular asociada al envejecimiento y recomendó incorporar ejercicios de fuerza como parte de una estrategia de prevención. "A los 25 inexorablemente empieza a bajar el músculo", afirmó, al tiempo que destacó la importancia de la musculación especialmente después de los 45 años.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luis Novaresio Noticias A24
Notas relacionadas
Leandro Santoro con Novaresio: "Siento que Milei puede reelegir"
Daniel Grinbank con Novaresio: "Este gobierno es absolutamente casta"
Con Agostina Vega como símbolo del reclamo, Ni Una Menos vuelve a movilizarse en todo el país

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar