Caso Facundo Castro: qué se sabe sobre el hallazgo de un cuerpo cerca de Bahía Blanca

Facundo Castro junto a un móvil policial a las 10 de la mañana

Durante las últimas horas de este sábado, un pescador encontró restos óseos junto a una mochila en un canal cerca de Bahía Blanca, zona donde despareció Facundo Astudillo Castro. Aún se desconoce si pertenece al joven desaparecido hace más de 100 días y se espera que el Equipo Argentino de Antropología Forense, que ya llegó a la localidad bonaerense, dé precisiones.

"No sabemos todavía si es Facundo", dijo Cristina Castro, madre del joven, en declaraciones televisivas realizadas durante la mañana de este domingo y afirmó que espera "ver bien" los restos, que se encontraron semienterrados en la arena.

En ese sentido, la madre de Facundo resaltó que la zona del hallazgo es de "muy difícil acceso" y añadió: "Es una zona a la que nadie accede. Nosotros nos hundíamos. Es la desembocadura del mar"

"Recién hoy, con luz de día, me voy a poder acercar para ver bien y si hay algo de todo lo que hay ahí pertenece a mi hijo y poder decir si son los restos de Facu. Ayer no se veía absolutamente nada", relató la mujer en diálogo con TN

Asimismo, al narrar su llegada al lugar, Cristina describió que se encontró con personal policial y el fiscal Santiago Ulpiano Martínez. "En ese momento le pasan un teléfono al fiscal y estaba hablando con Sergio Berni (ministro de Seguridad bonaerense) y me parece no menor por las declaraciones de este señor".

Por su parte, Leandro Aparicio, uno de los abogados de la madre de Facundo, afirmó: "No nos queda duda que el cuerpo fue plantado". "Es un cuerpo que está en un lugar que es un salitral, un humedal de agua salada, boca abajo, no es un lugar profundo, nadie se puede morir o suicidar de esa manera, para que esté ahí alguien lo tiene que haber puesto", dijo.

"Es lo más inhóspito que puede haber, no hay nada, no hay nadie que tenga un campo o una quinta ahí, nadie puede caminar por ahí voluntariamente", afimó en diálogo con C5N y añadió: "Lo pusieron con el fin determinado de sacarlo de un contexto complicado para la situación de la Policía".

Por lo que concluyó: "No nos queda duda de que hubo un plan, no es sostenible la hipótesis de la Policía, acreditamos la desaparición forzada porque la última fuerza que lo ve es la Policía de la provincia de Buenos Aires, no tenemos que acreditar cuál fue el motivo ni dónde está el cuerpo, es una desaparición y hay una fuerza del Estado que interviene, lo demás son planes encubridores de esa desaparición".

