¿Cepa o variante?: claves para entender las mutaciones del Covid en el mundo

¿Cuáles son las diferencias? (Foto: Archivo)

Británica, sudafricana, de Río de Janeiro o argentina. Con estas nacionalidades comenzaron a clasificarse las mutaciones del Covid que se descubrieron en distintas partes del mundo. Sin embargo, ¿pueden considerarse cepas?

¿Cepa o variante?

Más allá del nombre, que ya se encuentra en el lenguaje cotidiano por la vacuna de la gripe que sufre cambios anuales, para calificar a una variante como cepa se deben tener en cuenta algunos aspectos.

"Una variante se convierte en una 'cepa' cuando un cambio, que aparece en el genoma del virus y representa una modificación de la estructura del virus, tiene una característica determinada que lo hace diferente a sus 'hermanos virus' y lo hace una entidad distinta", explicó a A24.com Maximiliano Wilda, virólogo del Conicet.

Pero la simple modificación en su genoma no determina que sea una cepa, sino que además debe hallarse "en un gran número de aislamientos virales, en este caso pacientes, y mantenerse en el tiempo".

Con este concepto en mente, para los especialistas las variantes halladas a lo largo y ancho del planeta aún no puede obtener el nombre de "cepa", ya que aún no se ha determinado si estos cambios le han otorgado una característica diferente al virus.

Por ejemplo, en el Reino Unido los estudios epidemiológicos, que analizan la propagación del virus en el país, determinaron que la variante británica tendría una mayor contagiosidad. Sin embargo, se necesita un análisis más profundo que la "evidencia a simple vista".

"Depende del lugar donde se la encontró, si tienen propagación importante se le pone el nombre. La variante de Río de Janeiro se detectó en todo el estado en octubre, la de Reino Unido y la de Sudáfrica son distintas, pero ninguna de las 3 produciría una enfermedad severa", explicó Carolina Torres, investigadora Conicet, en declaraciones radiales.

En ese sentido, la científica señaló que "hablaríamos de cepa si demostramos que alguna tiene un comportamiento biológico distinto, más severidad o la certeza de que es más trasmisible".

Mutación criolla

La noticia del hallazgo de una mutación nacional del Covid generó una fuerte alarma, pero estos cambios son esperados por los especialistas, ya que es un comportamiento normal en la evolución natural del virus que, al copiarse dentro del organismo, tiene "errores" y modifica alguna de las 30 mil letras que conforman su genoma.

Para decirlo a grandes rasgos con un ejemplo tangible, este accionar biológico podrían llegar a compararse con una fotocopiadora que, con el paso del tiempo va perdiendo tinta, los engranajes se endurecen y su capacidad de fidelidad decae. Entonces, desde las primeras copias a las últimas que haga en su vida útil, estás se modificarán.

"Hemos visto la aparición de variantes a lo largo del tiempo y esperamos poder ver nuevas variantes a lo largo del tiempo, es normal. Pero esto no implica un cambio en la conducta", explicó Josefina Campos, coordinadora de la Plataforma de Genómica y Bioinformática del Anlis-Malbrán

Según explicó la investigadora, en los genomas secuenciados "entre noviembre y diciembre encontramos uno en el que pudimos identificar las seis mutaciones correspondientes a la variante de Río de Janeiro", pero "todavía no hay estudios concluyentes que permitan afirmar algún impacto sobre la transmisibilidad, la gravedad de la infección o la eficacia de la vacuna".

En ese sentido, Mariana Viegas, investigadora del Conicet y responsable del Proyecto PAIS (Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2), señaló que la mutación hallada en la Argentina "te contagia igual que cualquier variante que está circulando en nuestro país".

"Todos los medios hoy han puesto el ojo en esta famosa variante de Río de Janeiro pero en realidad no tiene ninguna característica de preocupación a nivel de transmisión. A esta hora no podemos decir nada de esta variante, no tiene ninguna característica que la haga particular", señaló la científica.