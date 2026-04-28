El escalofriante detalle que sorprendió a los rescatistas del choque de trenes que dejó 14 muertos y 80 heridos

Ese un sistema implementado en varias líneas ferroviarias del país para prevenir el acoso y la violencia de género en el transporte público. Este tipo de coches, comunes también en otras naciones asiáticas, busca ofrecer mayor seguridad a las pasajeras, especialmente en horarios de alta demanda.

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Las autoridades indicaron que el accidente - cuyas causas todavía no fueron confirmadas - afectó de manera directa a ese vagón específico, lo que explica la composición de las víctimas.

Los más de 80 heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, varios de ellos en estado grave, lo que podría modificar el balance de víctimas en las próximas horas.

indonesia 3 Más de 80 heridos, trasladados de urgencia al hospital. (Foto: Reuters)

Choque de trenes: sólo mujeres como víctimas fatales

El sistema ideado para darle seguridad a las mujeres terminó como una trampa. Por seguridad, frente a casos de robos y abusos, en Indonesia hay trenes que tienen vagones exclusivos para mujeres. Por norma, es siempre el último vagón. Esa ubicación resultó fatal. El tren esperaba en la estación para que hubiese un cambio de vía. Pero una demora - que ahora se está investigando - el tren seguía en la estación cuando llegó otro por detrás que no pudo frenar.

El número de muertos por el choque de trenes ocurrido en las afueras de Yakarta, Indonesia, es de 14 mujeres, mientras que más de 80 personas resultaron heridas, varias en grave estado.

De acuerdo con la empresa estatal ferroviaria, la violencia del impacto dejó a muchas de las mujeres atrapadas entre los restos metálicos, lo que obligó a desplegar un operativo de rescate complejo y prolongado. Los equipos de emergencia trabajaron durante horas para liberar a sobrevivientes y recuperar cuerpos, en una tarea que las autoridades calificaron como “delicada” por el nivel de destrucción de la estructura.

Las primeras reconstrucciones indican que la formación de cercanías había quedado detenida tras un incidente previo en las vías -posiblemente vinculado a un vehículo en un cruce ferroviario - momento en el que fue embestida por el tren de larga distancia que circulaba detrás.

indonesia 2 Los servicios de seguridad tuvieron que romper todos los restos de los hierros retorcidos para sacar los cuerpos de los muertos y heridos. (Foto: Reuters)

El accidente reavivó cuestionamientos sobre la seguridad del sistema ferroviario indonesio, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas donde conviven trenes de distinta velocidad y cruces a nivel sin la infraestructura adecuada. Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación oficial para determinar responsabilidades y evaluar posibles fallas operativas o técnicas.

indonesia 12 El último vagón, exclusivo para mujeres, el principal coche destruido por el impacto por una formación que llegó por detrás. (Foto: Reuters)

Además, esta tragedia pone el foco no solo en las deficiencias estructurales del sistema, sino también en una particularidad que amplificó su impacto: la existencia de vagones exclusivos para mujeres, diseñados para protegerlas, pero que en este caso resultó una trampa mortal para ellas.