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Fueron a pescar al Río de la Plata y no regresaron: quiénes son los dos hombres desaparecidos

Dos hombres desaparecieron el pasado domingo y son intensamente buscados por Prefectura, en medio de condiciones climáticas adversas y sin rastros claros sobre su paradero.

Salieron a pescar y desaparecieron. 

Salieron a pescar y desaparecieron. 
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Las víctimas fueron identificadas como Alcides Ledesma y José Luis Herrera, quienes fueron vistos por última vez el domingo por la tarde, cuando dejaron su camioneta estacionada en Parque del Río y se adentraron en el Río de la Plata.

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Una salida habitual que terminó en misterio

Según relataron sus familiares, ambos hombres conocían la zona y solían pescar allí con frecuencia, generalmente acompañados por más personas. Sin embargo, esta vez ocurrió algo distinto: salieron solos.

Es la primera vez que iban solo dos, siempre iban cinco o seis”, explicó Aldana, hija de Ledesma, quien expresó la desesperación de la familia: “Es todo angustia, no sabemos nada”.

El dato que más inquieta es que los pescadores dejaron sus celulares dentro de la camioneta, lo que dificultó cualquier intento de localización inmediata.

Condiciones adversas que los obligaron a internarse en el río

La desaparición se produjo en un contexto complejo. El Río de la Plata registraba una fuerte bajante, lo que obligaba a internarse más de lo habitual para pescar.

A eso se sumaron ráfagas intensas de viento durante toda la jornada del domingo, un factor clave que pudo haber influido en el desenlace.

Me parece raro que hayan salido con ese clima, mi papá siempre se fijaba en esas cosas”, sostuvo la joven, quien también señaló que la embarcación era un kayak con motor recientemente reparado, que iban a probar por primera vez.

Testigos, videos y una pista que no se activó a tiempo

La investigación sumó en las últimas horas un elemento inquietante. Algunas personas aseguraron haber visto a uno de los hombres ya muy adentro del río y afirmaron haber registrado imágenes.

Sin embargo, según denunció la familia, esa información no habría sido utilizada de inmediato. “Hicieron la denuncia, pero no los ayudaron”, cuestionaron.

Por ahora, la única prueba oficial es una cámara que captó el momento en que ingresaban al agua, sin registros posteriores.

Operativo a contrarreloj para encontrar a los dos hombres desaparecidos

Desde el momento de la denuncia, la Prefectura Naval Argentina desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluye: helicópteros, embarcaciones y patrullajes sobre la ribera.

Los trabajos se concentran en la zona de Villa Domínico, pero hasta el momento no hubo resultados positivos.

Las condiciones climáticas continúan siendo adversas, lo que complica las tareas y agrava la preocupación de los familiares, que siguen esperando alguna señal tras más de 48 horas sin novedades.

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