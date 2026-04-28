Diana, la ex de Brian Sarmiento, contó la letal decisión de sus hijas mayores: "Hace años que..."

Embed

"Hace muchos que no sabía absolutamente nada de Brian. Lo único que pensé en un principio es que mi pareja pueda adoptar a las chicas para hacer la familia más grande. En el fondo a él (a Brian) le hago un favor. Debería entender que sus hijas comen y ahora les tengo que colocar los brackets y estamos hablando de tres mil euros cada una", continuó sobre la firme intención de que sus hijas cambien de apellido.

Y siguió sobre la distancia entre el ex futbolista y sus hijas desde hace mucho tiempo: "Va a seguir siendo el padre porque es su sangre, eso no se puede eliminar, se lo plantee pero él es muy egoísta y cerrado. Para mi pareja, ellas ya son sus hijas. Yo no puedo salir del país y pagar un viaje para las tres, para mí es inviable. El problema de Brian es que es muy yo. Realmente ellas no quieren saber mucho de él, hace 8 años que no ve a sus hijas".

"Le encanta la joda, el boliche, los asados y el Fernet. Y eso no es gratis, en la casa fue tal cual, él es así", concluyó Diana.

brian sarmiento ex mujer en intrusos 2

Brian Sarmiento habló de sus hijas y dio detalles del difícil momento económico que atraviesa

Brian Sarmiento habló tras salir de la casa de Gran Hermano y dio detalles del complicado momento económico que atraviesa hace un tiempo y que fue uno de los principales motivos para su decisión de ingresar al relity.

"El tema de mis nenas es que yo no pude mantener los convenios de cuando era futbolista y no lo supieron entender. Entonces era imposible mantener una cuota del mismo nivel de cuando jugaba al fútbol", indicó el ex futbolista.

Y explicó sobre su ingreso al reality: "Yo entro al programa porque me di vuelta y de todos los años que había jugado al fútbol no me había quedado nada. Nada de nada. Yo no manejaba las cuentas, no era empresario, yo me dedicaba solamente a jugar al fútbol. Y todo lo que hice desde que empecé a jugar al fútbol fue todo para mis hijas".

"Todo lo que tenía era para pagar cosas y que ellas tuvieran una buena vida. Y después cuando no pude pagar más eso, empezaron los problemas y el alejamiento con las nenas, el no tener videollamadas", explicó sobre la distancia con sus hijas.