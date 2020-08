La Ciudad quiere que 5.000 chicos vuelvan a las aulas el 7 de septiembre

Proponen la reapertura de las escuelas en la salida de la cuarentena (Foto: AFP)

El Gobierno de la Ciudad tiene en marcha un proyecto, que está en su borrador inicial, para que cerca de 5.000 alumnos de todos los niveles educativos vuelvan a los establecimientos a partir del 7 de septiembre, según pudo saber A24.COM de altas fuentes gubernamentales.

La iniciativa, que elaboran en el ministerio de Educación, a cargo de Soledad Acuña, apunta principalmente a evitar que aumente la deserción escolar en un año marcado por la cuarentena como consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

La medida, como todo tipo de flexibilización, necesita primero la habilitación del Ministerio de Salud porteño y luego del Ejecutivo nacional. El plan establece que los alumnos que por motivos de conectividad, por falta de asistencia de familiares u otras razones, tuvieron inconvenientes con la educación a distancia puedan volver a las aulas para recibirla de forma tradicional. Varios de los puntos todavía están en estudio.

“Se van a abrir las escuelas para que esos chicos primero no dejen de estudiar y segundo para que se puedan nivelar a los que no tuvieron esos inconvenientes”, agregó la misma fuente. La selección de los chicos se realizará con la asistencia de cada una de las escuelas que enviarán un listado identificando a quienes tuvieron mayores problemas.

Un dato no menor es que la medida no es solamente para alumnos de bajos recursos sino que una de las principales preocupaciones no es la conectividad sino la falta de apoyo que tuvieron en otros estratos sociales, por parte de sus padres sobre todos, varios alumnos. “Vamos a ir a buscar casa por casa a los chicos que no vienen bien para que vuelvan a la escuela”, agregaron.