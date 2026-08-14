En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Cristina Fernández de Kirchner
Iglesia
Insólito

Polémica por una insólita convocatoria frente a la casa de Cristina Kirchner: el comunicado de la Iglesia

A través de la redes sociales, se viralizó un llamado para realizar "bautismos comunitarios" en San José 1111. Qué dijeron desde el Arzobispado y en el entorno de la expresidenta.

Rubén Giedrys
por Rubén Giedrys |
Banner Seguinos en google DESK
San José 1111

San José 1111, el domicilio en el que Cristina Kirchner cumple la prisión domiciliaria (Foto: archivo).

Una convocatoria difundida en redes sociales anunció la realización de supuestos “bautismos comunitarios” frente al domicilio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, en San José 1111. Sin embargo, desde el entorno de la expresidenta aseguraron que el encuentro no se llevará adelante, mientras que la Iglesia aclaró que la ceremonia no cuenta con autorización y recordó que el bautismo “no es ocasión para expresar opciones políticas”.

Leé también La Justicia ordenó embargar el departamento de San José 1111 de Cristina Kirchner
Cristina Kirchner, en el balcón de su departamento, ubicado en San José 1111 (Foto: archivo).

La invitación comenzó a circular en los últimos días y establecía como fecha el 5 de septiembre, a las 16, frente al domicilio de la exmandataria. El lugar es donde Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria luego de la condena dictada en el marco de la causa Vialidad.

Según el folleto que se difundió a través de las redes sociales, la jornada contemplaba la realización de bautismos y presentaba a Cristina Kirchner como una supuesta “madrina espiritual”. Además, la convocatoria incluía consignas vinculadas al pedido de “Cristina libre”.

Para participar, los interesados debían comunicarse previamente con una persona identificada como “Gladys”, cuyo número telefónico aparecía en la invitación. También se solicitaba que quienes asistieran llevaran una vela.

Sin embargo, la convocatoria no fue difundida por Cristina Kirchner, La Cámpora ni por dirigentes cercanos a la expresidenta, según informa este viernes el diario La Nación."No sabemos quién la pensó pero sabemos que no se realizará”, expresaron desde el entorno de la expresidenta.

La Iglesia aclaró que no autorizó los bautismos

En paralelo, la Arquidiócesis de Buenos Aires, encabezada por el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva, se refirió a la convocatoria y explicó cuáles son los requisitos para realizar sacramentos fuera de los templos.

A través de un comunicado, la institución señaló que “la celebración de cualquier sacramento fuera de los templos requiere el permiso de la autoridad eclesiástica arquidiocesana”. En el caso específico del bautismo, agregó que también es necesario contar con “el consentimiento expreso del párroco del lugar” donde se pretenda realizar la ceremonia.

A partir de estas condiciones, la Arquidiócesis informó que no otorgó autorización para este tipo de celebraciones: “La Arquidiócesis no ha autorizado bautismos comunitarios fuera de templos en los próximos meses”.

Finalmente, la institución religiosa cuestionó la utilización del sacramento con fines vinculados a expresiones políticas y remarcó que el bautismo tiene un sentido estrictamente religioso.

“La administración del Bautismo no es ocasión para expresar opciones políticas de ningún orden, sino un momento de fe y de incorporación a la vida de la Iglesia”, concluyó el comunicado.

Rubén Giedrys
Por Rubén Giedrys
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Cristina Fernández de Kirchner Iglesia
Notas relacionadas
Incendio en un edificio lindero al domicilio de Cristina Kirchner en Constitución
¿Llueve?: cómo estará el tiempo este fin de semana largo en el AMBA y el resto del país
El dramático video de la maniobra en reversa de un colectivo que terminó en tragedia

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar