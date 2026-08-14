Polémica por una insólita convocatoria frente a la casa de Cristina Kirchner: el comunicado de la Iglesia

Sin embargo, la convocatoria no fue difundida por Cristina Kirchner, La Cámpora ni por dirigentes cercanos a la expresidenta, según informa este viernes el diario La Nación."No sabemos quién la pensó pero sabemos que no se realizará”, expresaron desde el entorno de la expresidenta.

La Iglesia aclaró que no autorizó los bautismos

En paralelo, la Arquidiócesis de Buenos Aires, encabezada por el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva, se refirió a la convocatoria y explicó cuáles son los requisitos para realizar sacramentos fuera de los templos.

A través de un comunicado, la institución señaló que “la celebración de cualquier sacramento fuera de los templos requiere el permiso de la autoridad eclesiástica arquidiocesana”. En el caso específico del bautismo, agregó que también es necesario contar con “el consentimiento expreso del párroco del lugar” donde se pretenda realizar la ceremonia.

A partir de estas condiciones, la Arquidiócesis informó que no otorgó autorización para este tipo de celebraciones: “La Arquidiócesis no ha autorizado bautismos comunitarios fuera de templos en los próximos meses”.

Finalmente, la institución religiosa cuestionó la utilización del sacramento con fines vinculados a expresiones políticas y remarcó que el bautismo tiene un sentido estrictamente religioso.

“La administración del Bautismo no es ocasión para expresar opciones políticas de ningún orden, sino un momento de fe y de incorporación a la vida de la Iglesia”, concluyó el comunicado.