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La Justicia ordenó al Gobierno reparar rutas nacionales del sur de Santa Fe

La resolución establece que el Estado deberá garantizar las obras, incluso si son ejecutadas por empresas concesionarias.

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La Justicia ordenó al Gobierno garantizar la reparación y plena transitabilidad de rutas nacionales en el sur de Santa Fe. (Foto: archivo).

La Justicia ordenó al Gobierno garantizar la reparación y plena transitabilidad de rutas nacionales en el sur de Santa Fe. (Foto: archivo).
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El magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada en marzo de 2025 por la senadora provincial de Unidos para Cambiar Santa Fe, Leticia Di Gregorio, contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La resolución establece que el Estado nacional deberá garantizar las reparaciones a través de Vialidad Nacional o del organismo que eventualmente asuma sus competencias, aunque las obras sean ejecutadas por empresas concesionarias.

El juez federal Aurelio Cuello Mur&uacute;a cuestion&oacute; la falta de mantenimiento y responsabiliz&oacute; al Estado por las condiciones de las rutas. (Foto: archivo).

El juez federal Aurelio Cuello Murúa cuestionó la falta de mantenimiento y responsabilizó al Estado por las condiciones de las rutas. (Foto: archivo).

En ese sentido, Cuello Murúa dejó en claro que una eventual transferencia de las tareas a compañías privadas no modifica la responsabilidad del Estado nacional de asegurar el cumplimiento de la orden judicial y la transitabilidad de las rutas.

La decisión se conoció mientras el Gobierno avanza con nuevas adjudicaciones dentro de la Red Federal de Concesiones. Según consta en el expediente, la Ruta 33 fue adjudicada a CPC SA, empresa vinculada a Cristóbal López, en el tramo Portuario Norte. En tanto, las rutas 7 y 8 fueron adjudicadas a Creditech SA y Plantel SA, y Basaa SA y Cecosa SA, respectivamente, en los tramos correspondientes.

Para el juez, los cambios en los contratos de concesión no pueden utilizarse como argumento para postergar las reparaciones que necesitan los corredores.

El antecedente de la medida cautelar

La senadora provincial Di Gregorio había conseguido previamente una medida cautelar que obligó a Vialidad Nacional a señalizar los sectores deteriorados, realizar desvíos cuando fueran necesarios y ejecutar tareas de bacheo o relleno. La medida había sido confirmada por la Cámara Federal de Rosario.

Vialidad Nacional qued&oacute; obligada a garantizar las obras necesarias para recuperar la transitabilidad de las rutas. (Foto: archivo).

Vialidad Nacional quedó obligada a garantizar las obras necesarias para recuperar la transitabilidad de las rutas. (Foto: archivo).

Sin embargo, el cumplimiento fue parcial. En marzo de 2026, Vialidad reconoció que los trabajos en la Ruta 33 no habían sido retomados debido a la falta de autorización de una solicitud de provisión y a la espera de una ampliación presupuestaria.

Posteriormente, el organismo señaló que las restricciones presupuestarias y financieras impedían desarrollar con normalidad las tareas mínimas de conservación necesarias para garantizar la transitabilidad y la seguridad de la red vial.

La responsabilidad del Estado

Al analizar el caso, Cuello Murúa sostuvo que parte de las dificultades para avanzar con las obras estuvieron vinculadas con la falta de aprobaciones presupuestarias y solicitudes de provisión que involucraban a la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Para el juez, los distintos organismos intervinientes incurrieron en incumplimientos dentro de sus respectivas competencias, lo que configuró una “omisión comunitaria” del Estado.

De esta manera, la resolución excede la disputa entre el Estado y las empresas concesionarias y establece que el Gobierno nacional deberá garantizar que las rutas 7, 8 y 33 recuperen su plena transitabilidad en el sur santafesino, independientemente de qué organismo o empresa quede a cargo de ejecutar las obras.

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