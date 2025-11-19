En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
EDUCACION

Cómo completar el ReNPE paso a paso en Mi Argentina

El Ministerio de Capital Humano puso en marcha el Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE), que alcanzará a docentes y no docentes de todos los niveles y gestiones, excepto el universitario.

Cómo completar el ReNPE paso a paso en Mi Argentina

El Ministerio de Capital Humano lanzó el Censo Nacional Docente, un relevamiento que busca actualizar información clave sobre la situación laboral, formativa y socioeconómica de quienes trabajan en el sistema educativo. No es la primera vez que se hace, pero sí llega en un momento en el que las estructuras escolares están en plena revisión y los datos son necesarios para rediseñar políticas públicas.

Leé también Fecha de inicio y fin por provincia de la Etapa 2 del ReNPE
fecha de inicio y fin por provincia de la etapa 2 del renpe

El formulario es online, lleva algunos minutos completarlo y alcanza a docentes de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada.

Para completar el Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE) paso a paso en Mi Argentina, sigue este procedimiento:

Accede al cuestionario en la plataforma oficial: https://renpe.educacion.gob.ar o a través de la app Mi Argentina ingresando con tu DNI y CUIL.

El sistema validará tu identidad y confirmará que estás en la nómina de la primera etapa. Si no estás en la nómina, se generará un formulario para evaluación y posible incorporación.

Si ya tienes usuario y contraseña en Mi Argentina, ingresa con esos datos; si no, crea tu usuario siguiendo las instrucciones en la plataforma o en el tutorial que allí se encuentra.

Completa el cuestionario con tus datos personales, formación, trayectoria laboral y condiciones laborales, asegurándote de no dejar campos vacíos ni registros incompletos.

Revisa y confirma cada sección. Si tienes registros de designaciones, edítalos y actualiza toda la información necesaria antes de guardar y confirmar.

Una vez confirmado todo, guarda y envía el formulario dentro del plazo establecido, que es hasta el 31 de diciembre de 2025.

Los directorios escolares también colaboran cargando la nómina del personal, y el cuestionario debe completarse tanto para docentes como para personal no docente en todos los niveles, excepto universidades. Existen videos tutoriales oficiales que pueden ayudar a resolver dudas en el proceso.

Esta es una plataforma digital obligatoria para todos los trabajadores del sector educativo de gestión pública y privada que buscan actualizar datos y mejorar políticas educativas.

Por qué es importa participar del censo nacional docente

Completar el censo no solo responde a una obligación legal, sino que contribuye a definir políticas concretas: desde la distribución de cargos y la asignación de recursos hasta la apertura de capacitaciones o programas de acompañamiento. También permite identificar brechas salariales, desigualdades regionales y necesidades específicas en determinados niveles y modalidades. En otras palabras, el censo no es un mero trámite: es la foto que habilita la película de qué escuela se está construyendo.

El formulario se completa de manera virtual, con número de DNI y correo electrónico. En la mayoría de los casos, se realiza fuera del horario de clase y no demanda más de 10 a 20 minutos. Una vez enviado, se genera una constancia que puede guardarse o imprimirse. Listo: obligación cumplida y datos que suman para el conjunto.

¿Qué es el ReNPE y por qué se impulsa?

El ReNPE se enmarca en la Red Federal de Información Educativa (RedFIE) y fue aprobado por unanimidad por el Consejo Federal de Educación mediante la Resolución CFE N.º 478/24.

Su objetivo es actualizar una base de datos que, según el gobierno, desde 2004 no se contaba con datos consistentes. Los datos que se recogen incluyen: la inserción institucional del agente, la situación laboral, la formación y carrera profesional, y datos sociodemográficos.

También se apunta a integrar esta información en la Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE) y la Base Nacional Homologada (BNH), para facilitar la planificación basada en evidencia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
La UTA advirtió sobre un paro de colectivos ante la posibilidad de pagos en cuotas de salarios y aguinaldos
Vuelve "Yo bailo", un proyecto de exploración de la danza destinado a personas mayores
Panamericana: cambio en la velocidad máxima y radares con multas

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar