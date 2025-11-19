Fecha de inicio y fin por provincia de la Etapa 2 del ReNPE

La Etapa 2 del ReNPE comenzó en diferentes provincias en fechas específicas desde el 17 de noviembre de 2025, y el período de realización varía según la provincia, extendiéndose hasta fines de diciembre de 2025. A continuación, se detalla la información recopilada sobre las fechas de inicio y fin en varias provincias:

Córdoba: Desde el 17 de noviembre hasta fines de diciembre de 2025.

Tucumán: Desde el 3 de noviembre de 2025 (según anuncio oficial) y continúa durante este período.

Otras provincias: La mayoría inició en la segunda semana de noviembre, en torno al 17 de noviembre, con un cierre estimado a fines de diciembre.

El resto de las provincias han adaptado sus fechas dentro de ese rango, y la plataforma para completar el relevar se mantiene abierta hasta el 15 de diciembre de 2025 en la mayoría de los casos para cerrar formalmente la etapa.

Es importante consultar la página oficial del Ministerio de Educación o los sitios institucionales provinciales específicos para confirmar los plazos exactos en cada jurisdicción.

Cómo confirmar si mi provincia ya abrió la Etapa 2

Para confirmar si tu provincia ya abrió la Etapa 2 del ReNPE, debes seguir estos pasos:

Ingresar a la página oficial del Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE) en https://renpe.educacion.gob.ar.

Consultar las noticias o el calendario oficial actualizado del Ministerio de Educación de Argentina donde anuncian las fechas de apertura por provincia.

También puedes verificar a través de la app Mi Argentina, donde se habilita el cuestionario según la jurisdicción y etapa.

Contactar a la supervisión o dirección de tu institución educativa, ya que los equipos directivos suelen informar sobre la apertura y el proceso en cada provincia.

En caso de dudas, revisar los sitios oficiales del Ministerio de Educación de tu provincia, donde suelen publicar comunicados específicos sobre la etapa 2.

Estas fuentes oficiales y canales administrativos son la forma más segura de confirmar si la Etapa 2 ya está abierta en tu provincia, ya que las fechas varían según jurisdicción y planificación local.