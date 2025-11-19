Milei da las puntadas finales al nuevo gabinete y ya tendría definidos los reemplazos de Bullrich y Petri

Para Seguridad, la más mencionada para reemplazar a Bullrich es la viceministra Alejandra Monteoliva; una dirigente cordobesa de extrema confianza de la ministra saliente.

Para Defensa, uno de los nombres para reemplazar a Luis Petri, que asumirá como diputado electo por Mendoza, Luciana Carrasco, suena el de su actual jefa de Gabinete de Defensa.

La interna por el Ministerio de Justicia y las vacantes en la Corte Suprema

Mariano Cúneo Libarona fue ratificado al frente del Ministerio de Justicia, este miércoles luego de que el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reuniera con él en un repaso de la gestión en la Casa Rosada.

El ministro de Justicia había puesto en duda su continuidad en el cargo en una entrevista periodística brindada antes de las elecciones del 26 de octubre aduciendo cuestiones de salud. Debía realizarse una operación de alta complejidad y tenía compromisos académicos en Alemania. Pero por pedido expreso de Karina Milei, en la cúpula libertaria decidieron pedirle que se quede, para evitar profundizar la interna que la hermana del presidente mantiene con el asesor Santiago Caputo, que impulsaba a su mentor y viceministro, Sebastián Amerio.

santiago Caputo en la Cámara de Diputados jjunto a Sebastian Amerio, Daniel Parisini alias Gordo Dan y Agusstín Rommo, más atrás. Foto Diputados..jpg

Los cambios en la jefatura de Gabinete y el desguace fallido de Interior

Por otra parte, Adorni ya tiene listo el nuevo organigrama de cargos y funciones que adoptará su jefatura de Gabinete, dando marcha atrás con algunos de los cambios que habían sido publicados por un decreto que modificó la ley de ministerios y dejaba casi vacio de poder al ministerio del Interior.

Tras la polémica desatada con un sector del gobierno y de los aliados del PRO, Karina Milei y Adorni calificaron como "un error" el traspaso del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y de la Dirección de Migraciones al ministerio de Seguridad. .

Luego de la queja del jefe del bloque del PRO, y diputado aliado Cristian Ritondo, Adorni prometió "corregir el error" y devolver el Renaper y el control de pasos fronterizos a las manos "civiles" como estuvo desde el año 2012.

Sin embargo, pasada más de una semana, seguía pendiente la publicación en el Boletín Oficial del nuevo decreto de reforma la ley de ministerios que reasigna funciones a cada área.

Entre los cambios que se evaluaron además figuraban la eliminación de la secretaría de Prensa y Comunicación de Presidencia, que pasará a la órbita directa del nuevo jefe de Gabinete, igual que la secretaría de Turismo, hoy dependiente de Interior y pasaría también bajo el control de Adorni, a la secretaría de Deportes, hoy dependiente de Interior. Sería ratificado en ese cargo, el exgobernador y excandidato presidencial del peronismo, Daniel Scioli, según confirmó el propio Adorni.

En cambio, además del Renaper, el nuevo decreto devolverá al ministerio de Interior, el control del área de Medio Ambiente. También se crearía una nueva secretaría de relación parlamentaria que funcionaría como vínculo entre Santilli con el Congreso, para hacer el seguimiento de las negociaciones por las leyes que procura el Gobierno que le aprueben en los próximos años.

Adorni y Santilli, se convirtieron desde que asumieron, en las últimas dos semanas tras el triunfo electoral de LLA en todo el país, en el nuevo tándem político de los Milei para negociar leyes y reformas pendientes con los gobernadores aliados y opositores dialoguistas.