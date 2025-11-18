La tremenda escena en la que Benjamín Vicuña se despacha con todo contra la China Suárez y se vuelve viral

El personaje del actor chileno le escupe a la cara: “Algo debés tener. Sos linda, pero hablás como un indio. Estás usada y generás tantos problemas. ¿Qué tenés? Que mi cuñado pone en riesgo su familia, su mujer, su hija. Por vos.”

Una frase detrás de otra, un monólogo feroz que, recontextualizado en medio de la guerra mediática, explotó como combustible puro. La China, en la ficción, responde con frialdad: “Diga todo lo que quiera. Sus palabras son aire para mí.”

Pero en las redes, nadie dejó pasar el paralelismo. Los comentarios se multiplicaron, los debates se encendieron y la escena se transformó en el nuevo capítulo de un conflicto que parece no tener fin.

El escándalo, otra vez, vuelve a unir a Vicuña y la China... aunque sea por un video que hoy habla más fuerte que cualquier entrevista.