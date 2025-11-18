La tremenda escena en la que Benjamín Vicuña se despacha con todo contra la China Suárez y se vuelve viral

En vivo Radio La Red
Trends
Benjamín Vicuña
China Suárez
Escándalo total

Estalla el escándalo: se viraliza la escena de Benjamín Vicuña “destrozando” a la China Suárez. Miralo.

La llegada de la China Suárez al país y la seguidilla de entrevistas que está dando para promocionar su nueva película encendieron una bomba mediática. En varias declaraciones, la actriz apuntó sin filtro contra su ex, Benjamín Vicuña, el padre de sus hijos Amancio y Magnolia. Contó que “no se sentía deseada”, que “la relación se había desgastado” y que vivió momentos donde no se encontraba bien.

Estas palabras hicieron que Vicuña rompiera el silencio: pidió un freno, aseguró que no va a iniciar ninguna acción legal y dejó entrever que espera “mesura” del otro lado. Pero mientras él intentaba bajar el tono, las redes lo subieron al máximo.

Porque lo que estalló fue una escena brutal de Argentina, tierra de amor y venganza, la novela en la que ambos trabajaron juntos. Una escena que, fuera de contexto, parece escrita para este momento. Y los usuarios no tardaron en convertirla en viral.

En el clip, Vicuña interpreta a un villano que tiene sometido al personaje de la China y le lanza un discurso cargado de violencia verbal que muchos señalaron como “premonitorio”, “incómodo” y “fuertísimo” teniendo en cuenta su historia real.

El personaje del actor chileno le escupe a la cara: “Algo debés tener. Sos linda, pero hablás como un indio. Estás usada y generás tantos problemas. ¿Qué tenés? Que mi cuñado pone en riesgo su familia, su mujer, su hija. Por vos.”

Una frase detrás de otra, un monólogo feroz que, recontextualizado en medio de la guerra mediática, explotó como combustible puro. La China, en la ficción, responde con frialdad: “Diga todo lo que quiera. Sus palabras son aire para mí.”

Pero en las redes, nadie dejó pasar el paralelismo. Los comentarios se multiplicaron, los debates se encendieron y la escena se transformó en el nuevo capítulo de un conflicto que parece no tener fin.

El escándalo, otra vez, vuelve a unir a Vicuña y la China... aunque sea por un video que hoy habla más fuerte que cualquier entrevista.

Se habló de
Benjamín Vicuña China Suárez
