Tensión en el Congreso: una protesta de varios sectores generó caos de tránsito en el centro porteño

Movilización de ATE: más de 5.000 estatales en la calle

Según estimaciones del sindicato, al menos 5.000 trabajadores participaron de la jornada de protesta en la Ciudad de Buenos Aires. ATE denuncia una pérdida del 32% del poder adquisitivo de los estatales en los últimos 23 meses, según sus cálculos.

La medida es la primera acción gremial de este tipo tras las elecciones del 26 de octubre y estuvo acompañada por una movilización hacia la Secretaría de Trabajo, donde se exigió la reapertura “inmediata” de las paritarias.

Paro y reforma laboral: un combo que tensa el clima sindical

La protesta ocurre mientras el Gobierno ultima los detalles de una reforma laboral que será tratada en el Congreso dentro de un paquete más amplio que también incluye la reforma tributaria, el nuevo Código Penal y la ley de Presupuesto.

Captura Se colapsó la 9 de Julio por la protesta en el Congreso.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, vinculó estos cambios con el reciente acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos: “La reforma laboral y el acuerdo con Estados Unidos están íntimamente vinculados. Quieren que trabajemos más y por menos plata. Sin huelga y movilización no la frenamos”.

En la misma línea, el gremio aceitero anticipó que también recurrirá a la huelga si el Ejecutivo avanza “contra los derechos laborales”.

“No hace falta letra chica”: las críticas de Aguiar al Gobierno

Aguiar utilizó sus redes sociales para profundizar sus cuestionamientos: “Los trabajadores no tenemos que esperar ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. Las amenazas, las mentiras organizadas y el desprestigio de los sindicatos son el vehículo elegido por el Gobierno”.

Captura Aguiar utilizó sus redes sociales para profundizar sus cuestionamientos.

El dirigente advirtió que no se puede esperar al “recambio parlamentario” para discutir la reforma y aseguró que el Ejecutivo busca debilitar el rol del Ministerio de Trabajo.