Cuál es la línea de colectivos que cumple 100 años

"Es la 39 que lo vio a Carlitos con su amigo Juancho, lo canté de chico", remarca Amigorena en referencia al cantante infantil Carlitos Balá, quien comenzó su carrera actuando en la línea de colectivo mientras le hacía bromas a los pasajeros. A la par, las imágenes muestran la terminal del 39 donde se puede apreciar un mural en el que está pintado Balá a modo de homenaje.

Para el cierre de la pieza musical, Amigorena repite "es el 39" en varios idiomas para después cerrar con una humorada aludiendo a la diferencia con el número 38 que "es de los Divis", en alusión a Divididos y su famoso tema con esa cifra.