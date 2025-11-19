Cuál es la línea de colectivos que cumple 100 años

Una famosa línea de colectivos, con recorrido por la ciudad de Buenos Aires, cumple este miércoles 100 años y lo celebró con un peculiar video que tiene como protagonista al actor y cantante, Mike Amigorena.
Una famosa línea de colectivos, con recorrido por la ciudad de Buenos Aires, cumple este miércoles 100 años y lo celebró con un peculiar video que tiene como protagonista al actor y cantante, Mike Amigorena.
El video compartido en las redes sociales de la línea de colectivos celebra la creación de la línea de colectivos que este miércoles cumplió 100 años. Además, la compañía destaca que esa línea de transporte ofrece un servicio de "un coche cada dos minutos en hora pico".
"Felices 100 años cooperativos" empieza el reel de la línea 39 cuando se lo ve subir al colectivo a Mike Amigorena, quien apoya su celular para pagar el viaje al tiempo que da inicio a una canción.
"Desde el Chacarita hasta Constitución. Subo en Plaza Italia, bajo en Pueyrredón", canta Amigorena mientras se balancea en un coche sin pasajeros y repasa los emblemáticos lugares de la ciudad que recorre el transporte a diario. Luego continúa: "Cruza Tribunales, avenida de Mayo, termina el recorrido pasando Río Cuarto".
"Es la 39 que lo vio a Carlitos con su amigo Juancho, lo canté de chico", remarca Amigorena en referencia al cantante infantil Carlitos Balá, quien comenzó su carrera actuando en la línea de colectivo mientras le hacía bromas a los pasajeros. A la par, las imágenes muestran la terminal del 39 donde se puede apreciar un mural en el que está pintado Balá a modo de homenaje.
Para el cierre de la pieza musical, Amigorena repite "es el 39" en varios idiomas para después cerrar con una humorada aludiendo a la diferencia con el número 38 que "es de los Divis", en alusión a Divididos y su famoso tema con esa cifra.