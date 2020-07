Cómo elegir una bicicleta

El tamaño y el rodado son las principales cuestiones a analizar al elegir una bicicleta.

Cuando estás por comprar un bicicleta, uno de los puntos más importantes es saber qué tipo de uso va a tener. El hecho de pensar en cómo elegir una bicicleta se encontrará relacionado a si vivís en una ciudad, tenés pensado usarla en la montaña, ir al trabajo, la facultad, entrenar o simplemente para pasear durante los fines de semana.

La compra también debe estar adaptada a tu estado físico porque no es aconsejable comprar una bici que no esté acorde con tu estado. Si bien, luego podés comenzar a entrenar arduamente, es preferible dar inicio con una que se adecúe a cómo te encontrás físicamente en la actualidad. Además, no debemos ignorar que cada una tiene su altura, no es el mismo tamaño para un adulto que para un niño. Parece simple, pero no es tan fácil saber cómo elegir una bicicleta.

¿Qué tipo de bicicleta es la más adecuada?

Tenés que considerar la gran variedad que existe ya que podés comprar una para pasear, de montaña o de carrera. Después, cuando pienses en cómo elegir una bicicleta sería importante conocer previamente cuántas veces la usarás a la semana. Este dato podrá ayudarte para que elijas el equipamiento que tendrá, como los cambios, la amortiguación, cuadro liviano o pesado, espesor de las ruedas.

El peso de cada uno también va a ser partícipe de la elección porque cada contextura física es distinta y hay que ver si no se tiene problemas de espalda, rodillas y otras partes del cuerpo.

¿Cómo medir el tamaño de la bicicleta?

Puede que este punto sea un poco más sencillo. Una de las maneras es medir tu altura y, en base a ella, se calculará cuál será el talle más adecuado para tu bicicleta. En los adultos que miden entre 1,50 m y 1,70 m el talle sería 16, si la altura es 1,70 m y 1,80 m tendría que comprar un talle 17 o 18. Entre 1,80 m y 1,90 m, es 19 o 20. El talle 21 o 22 es el más grande y rondaría entre las personas que miden 1,90 m a 1,98 m.

En el caso de los chicos, las bicicletas no se miden por talles, sino por rodados. Se calcula que primer empiezan con dos rueditas, luego con una hasta que finalmente no las precisa más. Lo que se suele recomendar es que desde muy chiquitos usen las bicicletas de madera, sin pedales ni rueditas, porque de esa manera se sentirán más seguros con el equilibrio y seguramente eviten ciertos “traumas” a la hora de largarse solos.

¿Qué tipos de rodados existen?

Las ruedas forman parte de los instrumentos esenciales de una bicicleta. Generalmente, el rodado de 26 pulgadas suele ser el más común, que es el que encontrarás en las mountain bikes. Sin embargo, en las que son de paseo y de ruta, el rodado que poseen es 28, mientras que las bicicletas plegables y las BMX, rodado 20.

De todos modos, el tamaño de la rueda no es lo más importante porque al pedalear la resistencia es una combinación entre el tamaño del plato, el del piñón y el de las ruedas. Es decir, que aumentando o bajando unos y otros, es probable que puedas avanzar la misma distancia haciendo prácticamente el mismo esfuerzo.

Podríamos decir que es más importante el tipo de cubierta que tenga porque, por ejemplo, una de mountain bike (es ancha con grandes surcos) en la gran mayoría de los casos tiene mucho contacto con el suelo, haciendo que la bicicleta se torne más lenta y dura para llevar a cabo el pedaleo. También hay cubiertas de pista, que son finitas y casi lisas, que es mucho más ligera debido al poco agarre que tiene. Pero, por dicha razón, suele ser más peligrosa y estar propensa a sufrir pinchaduras. En cambio, para una bici de uso urbano lo más recomendable es que sea un punto medio entre las anteriores.