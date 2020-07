Cómo elegir una notebook en oferta

Ya sea para utilizarla como herramienta de trabajo o uso personal es importante no perderse los siguientes consejos antes de hacer la compra.

Al momento de adquirir por primera vez o renovar una computadora existen en el mercado múltiples modelos y marcas que hacen dudar al comprador respecto a cuál elegir. Por eso frente a las ofertas notebook es importante informarse y apreciar los detalles de los componentes que determinan las diferencias entre un artículo y otro.

Si bien las ofertas notebook son de los descuentos más esperados, es recomendable no dejarse llevar por la impulsividad de la oferta o los accesorios únicos que puedan venir con el combo de compra; sino también, percatarse de que el modelo cumpla con las necesidades que el consumidor necesita cubrir con este equipo tecnológico.

El primer paso para elegir una notebook en oferta es establecer un presupuesto. Una vez estipulado lo ideal es encontrar un equipamiento que represente el equilibrio entre precio y calidad. Ya sea para uso particular en el hogar o una adquisición para ser utilizada como herramienta de trabajo es indispensable analizar algunos elementos tales como el procesador, el tamaño de la pantalla, la memoria y la placa de video.

El procesador

El procesador es llamado coloquialmente como el cerebro de la operación del equipo. Y, por ende, es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta a la hora de definirse por un modelo en particular de notebook. Si bien, existe una gran variedad de opciones que cubren desde un procesador básico hasta uno de alta demanda gráfica se determinará cuál será el correcto en base al uso que se le de la computadora. No se requerirá el mismo procesador si se le da al equipo un uso particular o si es utilizado para trabajar y editar. En este caso, se recomienda siempre apuntar al último modelo del mercado.

La pantalla

El tamaño ideal de una pantalla es de 17 pulgadas (una pulgada equivale a 2, 54 cm). Esta medida permitirá una visibilidad muy cómoda y práctica para todos los gamers o aquellos que necesiten trabajar. En el caso de requerir una notebook para un uso doméstico (por ejemplo mirar mails o entrar en las redes sociales) con una pantalla de 15 pulgadas será más que suficiente. Por último, si el usuario viaja mucho o debe trasladarse continuamente hay notebooks completamente portátiles: son equipamientos que van desde las 11 a las 14 pulgadas llamados ultralivianos y ultrafinos lo cual los hace perfectos para un traslado práctico.

La memoria

Al momento de elegir una notebook en oferta es importante visualizar en la ficha técnica la memoria RAM. Esta es la encargada de administrar el rendimiento de los programas de la computadora y por eso se recomienda que tenga un mínimo de 4 GB para un uso cotidiano. En el caso de utilizarla como herramienta de trabajo (ya sea para diseñar o editar imágenes multimediales) lo ideal será una memoria RAM de 8 a 16GB en adelante.

Algunos modelos cuentan con la posibilidad de colocar una memoria externa lo cual aumenta la capacidad almacenamiento del equipo en el caso de requerirlo. En este sentido se recomienda que el disco duro tenga un mínimo de espacio libre de 120GB para que pueda almacenar todos los programas a descargar y las posibles actualizaciones requiera el equipo.

La batería

A diferencia de las computadoras de escritorio, las notebooks son modelos tecnológicos que pueden ser utilizados de forma inalámbrica es decir, sin ningún cableado tanto de internet como de carga. Por eso, es importante determinar antes de la compra, que durabilidad tiene la batería del artículo deseado. Cabe destacar que a menor precio probablemente menor será la durabilidad de la batería.

Una vez recibido el equipo por lo general cuentan con un manual de uso e instrucciones. Es aconsejable leerlo, sobre todo dando énfasis en las recomendaciones que brinda cada marca para el cuidado particular de la batería. Uno de los principales tips es utilizar el equipo sin el cargador conectado hasta que se acabe la batería y, lo ideal sería, que cargue estando apagada y luego volverla a utilizar. Esto hace que el rendimiento del equipo sea mucho más perdurable en el tiempo.