De qué murió Leonid Radvinsky, dueño de Onlyfans, a los 43 años

Su muerte genera ahora incertidumbre sobre el futuro de la empresa y el control de su matriz, Fenix International. En los últimos meses, Radvinsky había explorado la posibilidad de vender parte de su participación en la compañía.

Onlyfans.jpg

Según trascendió, mantenía negociaciones con distintos inversores para desprenderse de un porcentaje mayoritario del negocio, en operaciones valuadas en miles de millones de dólares.

El modelo de OnlyFans, que retiene un 20% de comisión sobre suscripciones y ventas de contenido, le permitió al empresario obtener ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares en los últimos años.

Quién era Leonid Radvinsky

Nacido en Ucrania en 1982 en el seno de una familia judía, emigró a Chicago cuando era un niño. En el año 2002 se graduó en economía en la Universidad de Northwestern, en esa ciudad ubicada al noreste del mapa estadounidense. En su currículum también se menciona experiencia en programación informática, con varios sitios web creados desde que era un adolescente.

En el 2009, Radvinsky fundó el fondo de capital Leo, que invirtió principalmente en empresas de tecnología. Su mayor apuesta se concretó en el 2018, cuando adquirió una participación del 75% en Fenix Internacional Ltd, la matriz de OnlyFans.

onlyfans

Bajo su liderazgo, esa plataforma se centró en el contenido para adultos y se convirtió en uno de los servicios digitales con más fama entre los creadores de contenido pornográfico, con especial protagonismo de los amateurs más que de las grandes productoras del sector. Hacia fines de 2023, OnlyFans tenía ingresos por encima de los 6.600 millones de dólares, un crecimiento año a año en torno al 20%.

Aquella no fue su única incursión en el negocio de la pornografía online. Integró un grupo que creó sitios web para conseguir acceso a sitios +18 y en el 2004 fundó MyFreeCams, un portal que transmitía contenido para adultos que le valió un pleito con Microsoft.

Según Bloomberg, el empresario había mantenido conversaciones para vender una participación del 60% de OnlyFans a una firma con sede en San Francisco, acuerdo que otorgaría a la plataforma un valor de unos 5.500 millones de dólares.

En su perfil oficial en LinkedIn se indica que ha sido un “reconocido inversor de capital riesgo, filántropo y emprendedor tecnológico con especial interés en las plataformas emergentes de redes sociales” y que su firma invirtió desde el 2018 más de 3 millones de dólares en el desarrollo de plataformas de código abierto para impulsar el futuro de las redes sociales.

A un costado de su vínculo con OnlyFans, y más allá de los escasos detalles acerca de su vida personal, es sabido que Radvinsky encabezó numerosas acciones de filantropía, muchas de las cuales se enfocaron en ayuda a pacientes con cáncer y apoyo a investigaciones científicas. También donó 5 millones de dólares a Ucrania en el 2022, cuando inició la guerra con Rusia.